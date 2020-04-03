Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля
Коронвоирус продолжает парализовать жизнь на Кольском полуострове. Напомним: после вспышки COVID-19 в Апатитах, где вернувшийся с отдыха на Кубе мужчина, успел заразить минимум девятерых человек, город и соседний Кировск решено было закрыты. Вот уже неделю проезд на их территорию разрешен только по прописке или спецпропуску.
А спустя семь дней после этого решения, пришлось приостановить свою работу и местной воздушной гавани.
- С 16.00 3 апреля и до 23.59 26 апреля аэропорт закрыт. Два рейса, которые планировалось выполнить вечером пятницы, отменены, - сообщили «КП» в аэропорту «Хибины».
До принятия этого решения аэродром работал. Правда, в его расписании то и дело приходилось вносить изменения, поскольку, как и в аэропорту «Мурманск» авиакомпаниям приходилось отменять некоторые рейсы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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