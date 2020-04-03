Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T17:24:41+03:00

Аэропорт "Хибины" закрылся почти на три недели. Фото: Аэропорт "Хибины"

Изменить размер текста: A A

Коронвоирус продолжает парализовать жизнь на Кольском полуострове. Напомним: после вспышки COVID-19 в Апатитах, где вернувшийся с отдыха на Кубе мужчина, успел заразить минимум девятерых человек, город и соседний Кировск решено было закрыты. Вот уже неделю проезд на их территорию разрешен только по прописке или спецпропуску.

А спустя семь дней после этого решения, пришлось приостановить свою работу и местной воздушной гавани.

- С 16.00 3 апреля и до 23.59 26 апреля аэропорт закрыт. Два рейса, которые планировалось выполнить вечером пятницы, отменены, - сообщили «КП» в аэропорту «Хибины».

До принятия этого решения аэродром работал. Правда, в его расписании то и дело приходилось вносить изменения, поскольку, как и в аэропорту «Мурманск» авиакомпаниям приходилось отменять некоторые рейсы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 3 апреля 2020: диагноз поставлен одному несовершеннолетнему, еще два ребенка - с предварительно подтвержденным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 3 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU