Второй и третий заболевший коронавирусом в Мурманской области: диагноз подтвердился у жителя Апатитов и жительницы Мончегорска

28 марта стало известно, что число заболевших коронавирусом в Мурманской области выросло до трех..

Напомним, первый заболевший - 19-летний житель Ирландии Александр Гасс, приехавший на шахматный турнир, проходивший в Мурманске.

Теперь же диагноз подтвердился у жителя Апатитов. Он на днях вернулся из Кубы. Как рассказывают местные жители, мужчина никому даже не заикнулся о своем заграничном отпуске. Он неделю ходил на работу на апатито-нефелиновую обогатительную фабрику. Правда вскрылась, когда апатитчанин почувствовал себя плохо и обратился к врачу, а после его госпитализировали.

Первый тест на коронавирус, сделанный в Мурманской области, оказался положительным. Для надежности биоматериал направили в лабораторию "Вектор" в Новосибирске, где диагноз подтвердили. При этом мужчина нарушил режим самоизоляции, из-за чего могли заразиться еще как минимум три-четыре человека, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме. Кроме того, под подозрением на COVID-19 находится еще около 30 апатитчан.

Теперь всех сотрудников АНОФ на въезде на предприятие прямо в автобусе проверяют тепловизором и пропускают, если ни у кого из смены нет симптомов болезни.

- Третий случай зафиксирован у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию (ранее была опубликована информация о том, что страной возврата является Латвия). Предварительно положительные результаты анализов на коронавирус получены у шести человек, контактировавших с вернувшимся с Кубы и грубо нарушившим режим самоизоляции гражданином. Его результат на коронавирус сейчас находится на перепроверке, а сам он помещен в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина в Мурманске. Состояние средней степени тяжести, в сознании, отмечается улучшение самочувствия, дышит самостоятельно (т.е. не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких), - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Мончегорка работает в местном МФЦ. Вместо самоизоляции она пошла на работу, где успела пообщаться с посетителями и коллегами, пока начальник не отправил ее домой. Сейчас всех их проверяют на вирус.

Напомним, что также коронавирус подозревают у жителя Мурманска, вернувшегося из Амстердама. Его анализы также направлены в Новосибирск. Как уточняют в оперативном штабе, анализы берут три раза. 26 марта в оперативном штабе пояснили, что всего предварительно положительный диагноз у 8 человек: помимо вышеперечисленных заболеть мог еще один мурманчанин, вернувшийся из ОАЭ.

Оперативно устанавливается весь круг лиц, с которыми контактировали все северянине с подозрением на COVID-19. В том числе предупреждают пассажиров, которые летели с ними в самолетах. Апатиты и Кировск до 11 апреля закрыты - это первые города в России, где ввели ограничение на въезд из-за коронавируса.

Напомним: сейчас в Мурманской области действуют ограничения, чтобы эпидемия не распространилась в регионе. С 26 марта по 14 апреля все северяне старше 65 лет должны быть на обязательной самоизоляции. Также закрыты все фитнес-центры, бассейны, детские игровые комнаты, кинотеатры, ночные клубы и другие развлекательные и культурные учреждения. Школьники до 31 марта находятся на каникулах, а потом для них хотят ввести дистанционное обучение.

Помимо этого Владимир Путин сделал неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Также подготовлен ряд мер поддержки простых граждан и малого и среднего бизнеса.

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