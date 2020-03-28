2020-03-28T23:26:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй и третий заболевший коронавирусом в Мурманской области: диагноз подтвердился у жителя Апатитов и жительницы Мончегорска

В Мурманской области зафиксировали два новых случая коронавируса
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Всех жителей Мурманской области с предварительно положительным анализом проверяют в Новосибирске.Всех жителей Мурманской области с предварительно положительным анализом проверяют в Новосибирске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

28 марта стало известно, что число заболевших коронавирусом в Мурманской области выросло до трех..

Напомним, первый заболевший - 19-летний житель Ирландии Александр Гасс, приехавший на шахматный турнир, проходивший в Мурманске.

Теперь же диагноз подтвердился у жителя Апатитов. Он на днях вернулся из Кубы. Как рассказывают местные жители, мужчина никому даже не заикнулся о своем заграничном отпуске. Он неделю ходил на работу на апатито-нефелиновую обогатительную фабрику. Правда вскрылась, когда апатитчанин почувствовал себя плохо и обратился к врачу, а после его госпитализировали.

Первый тест на коронавирус, сделанный в Мурманской области, оказался положительным. Для надежности биоматериал направили в лабораторию "Вектор" в Новосибирске, где диагноз подтвердили. При этом мужчина нарушил режим самоизоляции, из-за чего могли заразиться еще как минимум три-четыре человека, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме. Кроме того, под подозрением на COVID-19 находится еще около 30 апатитчан.

Теперь всех сотрудников АНОФ на въезде на предприятие прямо в автобусе проверяют тепловизором и пропускают, если ни у кого из смены нет симптомов болезни.

- Третий случай зафиксирован у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию (ранее была опубликована информация о том, что страной возврата является Латвия). Предварительно положительные результаты анализов на коронавирус получены у шести человек, контактировавших с вернувшимся с Кубы и грубо нарушившим режим самоизоляции гражданином. Его результат на коронавирус сейчас находится на перепроверке, а сам он помещен в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина в Мурманске. Состояние средней степени тяжести, в сознании, отмечается улучшение самочувствия, дышит самостоятельно (т.е. не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких), - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Мончегорка работает в местном МФЦ. Вместо самоизоляции она пошла на работу, где успела пообщаться с посетителями и коллегами, пока начальник не отправил ее домой. Сейчас всех их проверяют на вирус.

Напомним, что также коронавирус подозревают у жителя Мурманска, вернувшегося из Амстердама. Его анализы также направлены в Новосибирск. Как уточняют в оперативном штабе, анализы берут три раза. 26 марта в оперативном штабе пояснили, что всего предварительно положительный диагноз у 8 человек: помимо вышеперечисленных заболеть мог еще один мурманчанин, вернувшийся из ОАЭ.

Оперативно устанавливается весь круг лиц, с которыми контактировали все северянине с подозрением на COVID-19. В том числе предупреждают пассажиров, которые летели с ними в самолетах. Апатиты и Кировск до 11 апреля закрыты - это первые города в России, где ввели ограничение на въезд из-за коронавируса.

Напомним: сейчас в Мурманской области действуют ограничения, чтобы эпидемия не распространилась в регионе. С 26 марта по 14 апреля все северяне старше 65 лет должны быть на обязательной самоизоляции. Также закрыты все фитнес-центры, бассейны, детские игровые комнаты, кинотеатры, ночные клубы и другие развлекательные и культурные учреждения. Школьники до 31 марта находятся на каникулах, а потом для них хотят ввести дистанционное обучение.

Помимо этого Владимир Путин сделал неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Также подготовлен ряд мер поддержки простых граждан и малого и среднего бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманской области не будут бороться с коронавирусом колокольным звоном. Северяне и так слышат его четыре раза в день (Подробности)

Половина кинотеатров Мурманска закрывается из-за коронавируса. Работать продолжают только «Мираж Синема» и «Галактика» (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса подросткам запретили собираться группами в торгово-развлекательных центрах. Молодежь уже испытала эти ограничения на себе (Подробности)

В Мурманской области волонтеры будут помогать пожилым людям, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса. Для этого в регионе формируется общественный штаб (Подробности)

Губернатор Мурманской области обсудил с главами религиозных организаций, как бороться с коронавирусом. Представители конфессий готовы принять меры, чтобы верующие были в безопасности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Мурманской области, новости на 28 марта 2020 года: 16 человек с предварительно положительным диагнозов, три с коронавирусом
Нерабочая неделя в Мурманской области: все отели, гостиницы, санатории и турбазы закрыты
Метель в Мурманской области: под Мончегорском столкнулись 5 и 8 машин, у Абрам-мыса - 12
Управляющий Мурманским морским портом об обысках ФСБ: "Мне лично обвинение никто не предъявлял"
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: несмотря на запрет, рестораны работают
По городам Мурманской области ездят машины с громкоговорителями, в которые напоминают о важности самоизоляции
Обращение "Комсомольской правды"-Мурманск" к читателям
Выступление сборной Снежногорска в КВН можно будет увидеть на Первом канале
В реанимацию Мончегорска доставили 8-летнего мальчика, которого избил отчим
Главу администрации Мурманска выписали из больницы после проверки на коронавирус
Две жительницы Полярных Зорь нарушили самоизоляцию: одна после возвращения из Латвии ходила на работу, а отдыхавшая в Турции - гуляла
Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 28 марта 2020 года: один человек с подтвержденным диагнозом и 12 - с предварительно положительным
Мичман из Гаджиево украл 169 тысяч у коллеги, а потом прятался от полиции по подвалам
Оперативный штаб при правительстве Мурманской области: информация о смерти жителя Апатитов от коронавируса - фейк
В Терском районе проснулись медведи
Коронавирус в Мурманской области, новости на 27 марта: в каждом муниципалитете заработали «горячие линии» для помощи пожилым людям
Состояние жителя Апатитов, у которого подозревают коронавирус, оценивается как средней тяжести
Первый вице-губернатор Мурманской области - о ситуации с коронавирусом: «В исправительных колониях разворачивается производство масок»
Жители Мурманска жалуются на незаконный частный зал прощаний
Житель Ирландии, заболевший в Мурманске коронавирусом, выздоровел
Из-за коронавируса попасть к пациентам мурманских больниц можно с трудом
Дорогу в Териберку открывают спустя 14 дней
Губернатор Мурманской области - о ситуации с коронавирусом: «Мы не исключаем закрытия Апатитов и Кировска»
Губернатор Мурманской области - о ситуации с коронавирусом: «Те, кто вернулся из-за границы, вообще выходить из квартиры не будут!»