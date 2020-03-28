Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: Апатиты и Кировск закрыты на две недели

Глупое поведение 31-летнего жителя Апатитов дорого обернулось его землякам. Молодой сотрудник местной апатито-нефелиновой обогатительной фабрики отдыхал на Кубе, неделю назад вернулся домой, но на самоизоляцию не сел.

Вместо этого он пошел на работу, отдыхал в кафе с друзьями, катался на горнолыжном склоне. Потому почувствовал себя плохо, обратился к врачам, и его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

28 марта стало известно, что диагноз подтвердился. Мужчина мог заразить как минимум четырех (!) человек. В реальности число может быть больше, ведь на данный момент установлены почти 200 человек, с которыми контактировал апатитчанин. При этом эпидрасследование продолжается, круг контактировавших с больными устанавливается.

Безрассудство молодого человека обернулось тем, что Апатиты и Кировск стали первыми городами в России, куда закрыли въезд. О том, что это случится, говорили еще 27 марта на брифинге с участием главы региона.

- Решение о введении дополнительных мер принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе. Ограничения вступят в силу с 6.00 29 марта и будут длиться 14 дней. До 11 апреля в Апатитах и Кировске ограничивается въезд (въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации). Рекомендовано закрыть аэропорт. Официальное постановление будет опубликовано оперативным штабом в ближайшее время, - сообщили в штабе.

Всего в Мурманской области на сегодняшний день три человека с коронавирусом: 19-летний житель Ирландии Александр Гасс, прилетевший на шахматный турнир (он уже поправился и должен выписаться из больницы 29 марта), житель Апатитов и жительница Мончегорска. Последняя тоже вела себя глупо: после возвращения из Испании пошла на работу в МФЦ, успела поболтать там с коллегами и обслужить клиентов. Сейчас почти пять десятков людей проходят из-за этого проверку на коронавирус.

Число северян с предварительно положительным диагнозом достигло показателя в 16 человек.

Кировск и Апатиты - туристическая мекка Мурманской области, ведь здесь находится известная на всю страну "Снежная деревня" и горнолыжные склоны. Города закрываются в самый разгар сезона (ранее постановлением правительства региона была прекращена работа горнолыжных склонов). Коронавирус может сказаться на работе АО "Апатит", входящего в состав "ФосАгро". Ранее в Апатиты и Кировск по заказу компании завезли уникальную партию экспресс-тестов, которые дают результат за 30 минут. Больше нигде в России они не использовались.

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