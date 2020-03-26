Нерабочая неделя в Мурманской области: как будет работать общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T15:06:09+03:00

Транспорт будет курсировать по воскресному расписанию, но подстроится под нужды предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Мурманске график движения подстроят под предприятия, которые не могут остановить свою работу

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Президент России Владимир Путин распорядился поставить жизнь в стране на паузу из-за угрозы распространения коронавируса. Однако пауза не означает, что жизнь прекратиться совсем. Так, например, общественный транспорт продолжит курсировать в городах и между ними.

- Сейчас прорабатывается вопрос о переходе перевозчиков на график выходного дня, который будет действовать в течение всей следующей нерабочей недели, - сообщил «КП» Валентин Викторов, начальник отдела транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

В столице Заполярья такое решение уже приняли – общественный транспорт с 30 марта переходит на воскресное расписание.

- Однако график работы в воскресенье – это основа. Но в понедельник, 30 марта, мы добавим ряд маршрутов, которые обычно в этот день недели не ходят. Например, речь идет об автобусах №11, 25, 29, 27 и другие. Сейчас пытаемся уточнить, какие предприятия работают, и будем подстраиваться под них, чтобы транспортная доступность была обеспечена. Оперативные изменения будем вносить в расписание по факту пассажиропотока, - отметил генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков.

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