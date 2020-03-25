Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области: свадебные церемонии придется проводить скромнее

25 Март 2020 2020-03-25T14:57:59+03:00

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области - на похоронах число желающих попрощаться ограничивать не будут

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Из-за коронавируса рекомендации и правила обновляются каждый день. Так, совсем недавно загс Мурманска работал в штатном режиме. Но ограничения добрались и до его стен.

- С 25 марта вводятся меры предосторожности по рекомендациям Министерства юстиции. Просим ограничить количество гостей на церемонии заключения брака до 10 человек. Но выгонять в жестком порядке никто никого не будет. Призываем к тому, чтобы люди отнеслись с пониманием к сложившейся обстановке, - рассказала «КП» начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

При этом подать заявление молодожены могут без препятствий.

- Количество свадеб не сократится, прием подачи заявлений тоже не остановится. По-прежнему работает регистрация рождений, разводов, смертей, не прекратил работу архив, - поясняет Татьяна Каменская.

Что касается похорон, сильного сокращения числа желающих проститься с родственником или близким нет.

- Люди, может быть, стараются действовать осторожнее, все-таки информации про коронавирус много, похороны бывают более скромные. Что качается ограничения количества людей, мы не в праве запрещать. В этой ситуации каждый сам решает, приходить на прощание или нет. Недавно хоронили героя социалистического труда, заслуженного гражданина Мурманска. Конечно, пришло очень много людей. Если человек так не известен, приходят близкие родственники и друзья, - поделилась с «КП» директор специализированной службы по вопросам похоронного дела администрации города Мурманска «Бюро спецобслуживания» Людмила Елагина.

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