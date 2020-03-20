В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус

20 Март 2020 2020-03-20T08:49:30+03:00

В ресторанах банкеты не отменяют, в ЗАГСе росписи не переносят

Изменить размер текста: A A

Невзирая на то, что в Мурманске большинство заведений закрывается из-за угрозы распространения нового коронавируса, свадьбы еще никто не отменял. Создать новую ячейку общества, обратившись в ЗАГС областного центра вполне возможно и в разгар эпидемии.

- Пока что указаний о карантине нет, работаем в штатном режиме. Соблюдаем общие рекомендации по профилактике коронавируса. Перенос свадеб также не планируется. Тем не менее, просим посетителей ЗАГСа внимательно относиться к своему здоровью и в случае недомогания обращаться в медицинские учреждения, - сообщила «КП» начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

Как выяснила «Комсомолка», многие даты в апреле на свадебные банкеты в ресторанах города забронированы. И, несмотря на постановление регионального правительства о запрете массовых мероприятий численностью более 50 человек, устроить торжество с 60-ю гостями не составит труда. В общем, отпраздновать то можно, но на свой страх и риск. Однако халатно к угрозе COVID-19 относятся не все рестораны.

- Мы не проводим мероприятия, где больше 50 человек народу, согласно постановлению правительства Мурманской области о распространении коронавирусной инфекции. В том числе и свадьбы. Возможно, на время закроемся совсем, - рассказали «КП» в одном из ресторанов Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус. Это будет сделано благодаря дооснащению (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU