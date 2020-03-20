2020-03-20T08:49:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус

В ресторанах банкеты не отменяют, в ЗАГСе росписи не переносят
Наталья ЛОБАНОВАЛилия АЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
Пожениться в разгар коронавируса - без проблем!Пожениться в разгар коронавируса - без проблем!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Невзирая на то, что в Мурманске большинство заведений закрывается из-за угрозы распространения нового коронавируса, свадьбы еще никто не отменял. Создать новую ячейку общества, обратившись в ЗАГС областного центра вполне возможно и в разгар эпидемии.

- Пока что указаний о карантине нет, работаем в штатном режиме. Соблюдаем общие рекомендации по профилактике коронавируса. Перенос свадеб также не планируется. Тем не менее, просим посетителей ЗАГСа внимательно относиться к своему здоровью и в случае недомогания обращаться в медицинские учреждения, - сообщила «КП» начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

Как выяснила «Комсомолка», многие даты в апреле на свадебные банкеты в ресторанах города забронированы. И, несмотря на постановление регионального правительства о запрете массовых мероприятий численностью более 50 человек, устроить торжество с 60-ю гостями не составит труда. В общем, отпраздновать то можно, но на свой страх и риск. Однако халатно к угрозе COVID-19 относятся не все рестораны.

- Мы не проводим мероприятия, где больше 50 человек народу, согласно постановлению правительства Мурманской области о распространении коронавирусной инфекции. В том числе и свадьбы. Возможно, на время закроемся совсем, - рассказали «КП» в одном из ресторанов Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус. Это будет сделано благодаря дооснащению (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор аптеки в Кандалакше задолжала своим работникам почти миллион рублей по зарплате
В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус
Губернатор Мурманской области отмечает день рождения
В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус
В оперативном штабе Мурманской области прокомментировали информацию о втором заболевшем коронавирусом
В Мурманске ищут тех, кто контактировал с больным коронавирусом ирландцем
Два главных университета Мурманска переходят на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
Мурманский рыболовный траулер вызволяли из беды больше четырех суток
В Мурманской области из-за коронавируса у медицинских работников отменяют отпуска
В Мурманскую область из-за границы прибудет 3 тысячи моряков, побывавших в странах с коронавирусом
В Мурманской области закрывают бассейны, а учебные учреждения переходят на свободное посещение
Всех жителей Мурманска и иностранцев, которые контактировали с больным коронавирусом ирландцем, проверят повторно
Воскресные школы Мурманской области из-за коронавируса ушли на каникулы
Из-за COVID-19 суды в Мурманской области три недели будут рассматривать только неотложные дела
По системе "Безопасный город" в Мурманской области установили 1398 камер видеонаблюдения
Дорога в Тулому оказалась заблокирована из-за ДТП и буксующих фур
Жители Мурманской области стали больше доверять полиции
В оперативном штабе при правительстве Мурманской области рассказали, где в регионе созданы обсерваторы
Дорогу в Териберку открыли спустя 126 часов изоляции
В Мурманской области открылся информационный Центр мониторинга ситуации с коронавирусом
Из городской поликлиники №2 Мурманска уходит главврач
В МАГУ временно отложили переход на дистанционное обучение
Мурманская областная филармония будет показывать концерты в онлайн-режиме
В Рязани задержали жителя Мурманска, который ограбил шестерых женщин