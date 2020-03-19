2020-03-19T18:20:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус

Это будет сделано благодаря дооснащению
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области сейчас работает одна лаборатория, где делают анализы на коронавирус.В Мурманской области сейчас работает одна лаборатория, где делают анализы на коронавирус.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Мурманской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: в лаборатории “Вектор” в Новосибирске подтвердили диагноз у 19-летнего жителя Ирландии.

Сейчас в регионе только одна лаборатория делает анализы на COVID-19, также биоматериал в обязательном порядке отправляется в новосибирскую лабораторию "Вектор" - только там делают самый точный анализ.

Однако в правительстве Мурманской области сообщили хорошую новость: в регионе появятся дополнительные лаборатории. Те, что существуют сейчас, дооснастят, чтобы в них тоже можно было делать анализы на COVID-19. Это особенно актуально с учетом того, что на новую болезнь проверяют все больше людей и оперативность в таком случае очень важна.

Напомним: врачам в Мурманской области отменяют отпуска, так как лишних рук сейчас просто нет. Но при этом предусматривается денежное поощрение за такой титанический труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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