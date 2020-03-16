2020-03-16T10:18:50+03:00
Спорт

«Это победа!»: Шахматисты из Мурманской области вернули себе кубок международного турнира

Соревнования успели начаться раньше, чем был введен запрет на участие иностранцев общественной жизни Заполярья
Елена МОЛОДЦОВА
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Заполярные шахматисты смогли вырвать победу у французов в самый последний момент. Фото: Из личного архива Александра ПолятоЗаполярные шахматисты смогли вырвать победу у французов в самый последний момент. Фото: Из личного архива Александра Полято
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Из-за COVID-19 уже пришлось отменить ряд соревнований, среди которых легендарная «Лыжня Дружбы». Вероятно, ежегодный международный турнир по шахматам ChessMate тоже был бы сорван, но соревнования успели начаться до введения ограничений. Поэтому состязания состоялись, но при условии ежедневного медосмотра спортсменов.

Помериться силами в Мурманске собрались шахматисты из Франции, Ирландии, Эстонии, Ленинградской области и Новороссийска. Победители прошлого года – сборная Нидерландов – не смогла приехать из-за недобора спортсменов.

Фаворитами турнира считалась команда Ile de France, где играют шахматисты высокого класса. Мурманчане был на втором месте по уровню рейтинга. Однако это не помешало им одержать победу и вернуть себе кубок ChessMate, который не давался им в руки последние два года.

- За досками шла жаркая и бескомпромиссная борьба. С самого начала французская сборная задала мощный темп, выигрывая партию за партией. Перед самым последним туром наша команда победила всех соперников и вышла на последнюю игру, как на бой при Бородино, - описывает турнир представитель Murmansk Region Chess Team Александр Полято. – Из 10 досок трое наших игроков не имели опыта участия в соревнованиях такого уровня – главное было не стушеваться и выстоять.

Результат игры решался в двух партиях – Ирины Полято против Lucas Gherghinoiu с рейтингом выше северянки на 512 ЭЛО и новичка Артема Ивашевского против Bayar Ider с рейтингом выше на 497 ЭЛО. И ребята справились!

Отстаивать титул чемпионов в следующем году мурманчане поедут в Ротердам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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