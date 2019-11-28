2019-11-28T16:29:17+03:00
Спорт

«Темная лошадка» из Мурманска взяла «золото» и «серебро» в шахматах блиц

12-летняя Ирина Полято выступала в категории до 17 и 19 лет
Елена МОЛОДЦОВА
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Ирина выступала своеобразной «темной лошадкой».Ирина выступала своеобразной «темной лошадкой».
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Звездочка шахматного небосклона Мурманской области Ирина Полято, отправляясь на первенство Северо-Запада, уже не испытывает волнения – год от года с этих соревнований она привозит не одну золотую медаль. Собственно говоря, в этот раз результат тоже оказался предсказуемым: вместе с Софьей Сурковой Ира досрочно одержала победу в своей возрастной группе, а затем и в рапиде. Чтобы создать интригу, в блице мурманчанка решила сражаться не с соперницами до 15 лет, а попробовать взять более высокую планку и помериться силами с шахматистками в группах до 17 и 19 лет.

- Блиц сам по себе требует молниеносной реакции. Три минуты на игру плюс 2 секунды за сделанный ход. 11 партий подряд без отдыха. С моей точки зрения - это жесть, - говорит представитель Murmansk Region Chess Team Александр Полято. – Тем не менее, среди девушек до 17 лет Ира взяла «золото». Лишь в последней игре она «зевнула» и разошлась с чемпионкой миром. Но в итоге положила в свою копилку «серебро» среди девушек до 19 лет.

К слову, соперницы из обеих возрастных групп до последнего не знали, что знаменитая мурманчанка решится противостоять им. Ирина выступала своеобразной «темной лошадкой».

- Несмотря на прекрасный результат, сама Ира расстроилась. Она очень самокритичная и считает, что могла бы выступить лучше, - отмечает Александр Полято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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