Две шахматистки из Мурманска досрочно взяли золото Северо-Запада

СЕГОДНЯ 08:12 2019-11-27T08:12:37+03:00

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В эти дни в Санкт-Петербурге идут ожесточенные бои среди лучших шахматистов Северо-Запада. Напомним, в культурной столице проходит первенство федерального округа. Мурманскую область на нем представляют 48 спортсменов, среди которых такие звезды, как Александр Катаев и Ирина Полято.

Уже известны первые результаты. Софья Суркова и Ирина Полято досрочно взяли золото в своих возрастных категориях и автоматически получили путевки на чемпионат России, который пройдет весной в Сочи.

- Честно говоря, в Питер Ира всегда едет только за первым местом. В этом году в ее возрастной категории соревновались 13 шахматисток, 12 из которых старше ее на год, поэтому определенное волнение было. Самым желанным было взять первое место в группе и получить за звание кандидата в мастера спорта, - рассказывает представитель Murmansk Region Chess Team Александр Полято.

Своей цели мурманчанка добилась – стала не только КМС, но и пятикратной чемпионкой Северо-Запада. Кстати, в рапиде и блице Ирина Полято решила выступать в категории до 19 лет и попробовать свои силы на более высоком уроне.

В итоге Мурманская область с двумя золотыми медалями оказалась на третьем месте по Северо-Западу, уступив Архангельской области, спортсмены которой завоевали три золота, три серебра и одну бронзу, и Псковской области, чьи представители положили в свою копилку два золота и две бронзы.

В Высшей лиге Заполярье представят Ирина Полято, Софья Суркова и Татьяна Ветрова. А Даниил Свинин поедет на первенство России в Кострому.

ИСТОЧНИК KP.RU