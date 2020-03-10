2020-03-10T08:34:53+03:00
Спорт

Из-за коронавируса в Финляндии и Норвегии отменили «Лыжню Дружбы»

А жителей Мурманской области попросили отказаться от поездок в скандинавские страны
Елена МОЛОДЦОВА
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Пробежать на лыжах по территории трех стран в этом году не получится.Пробежать на лыжах по территории трех стран в этом году не получится.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Эта зима как никогда богата на снегопады. Поэтому лыжники уже давно потирают руки и томятся в ожидании встретиться, наконец-то, на одном из самых ярких и масштабных спортивных праздников – «Лыжне Дружбы».

Напомним: в прошлом году гонку, которая проходит по территории трех стран России, Финляндии и Норвегии, пришлось отменить из-за недостатка снега. В этом году погода внесла лишь небольшие коррективы – из-за слоистого льда пришлось сдвинуть старт правее. Однако, несмотря на все старания и обилие белоснежного покрова, праздник все равно не состоится.

- Из-за выявления коронавирусной инфекции в соседних странах принято решение отменить «Лыжню Дружбы». Надеюсь, что и северяне, и жители Финляндии и Норвегии отнесутся к этому с пониманием, - начал с важного вопроса оперативное совещание губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона просит воздержаться жителей Заполярья от поездок в соседние страны.

- В Мурманской области нет случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее, меры предосторожности требуют деятельного участия всех жителей региона, - подчеркнул Андрей Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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