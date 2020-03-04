Из-за коронавируса «Лыжню дружбы» могут отменить

4 Март 2020 2020-03-04T13:07:28+03:00

Однако в спорткомитете Мурманской области уверяют, что пока никаких рисков нет

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Международный массовый праздник спорта «Лыжня дружбы» стартует уже совсем скоро: 14 марта жители стран Баренц-региона соберутся в поселке Раякоски, чтобы поучаствовать в захватывающей гонке. Спортивное мероприятие развернется на территории России, Норвегии и Финляндии и будет приурочено к 86-ому Празднику Севера.

Как рассказали «КП» в спорткомитете Мурманской области, старт лыжни пришлось сдвинуть правее из-за слоистого льда.

- Традиционно лыжники собираются на реке Паз. Однако анализ качества льда доверия не внушает – появились проталины. Чтобы выдержать всех вкупе с тяжелой техникой, лед должен быть монолитом, толщиной более 35 сантиметров, а он, наоборот, слоится. Поэтому участники будут двигаться через плотину. Если до 14 марта все снова замерзнет, то старт вернут на прежнее место, - объяснила председатель спорткомитета Мурманской области Светлана Наумова.

Также, в региональном министерстве спорта регулярно мониторят ситуацию с коронавирусом, ведь зараза может стать причиной отмены международных состязаний. Тем не менее, по словам Светланы Наумовой, пока что никаких рисков нет. Решение о том, состоится ли «Лыжня дружбы», будет принимать Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU