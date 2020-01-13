2020-01-13T14:31:42+03:00
Спорт

В марте в Мурманской области пройдет XXII международный пробег «Лыжня Дружбы»

Участвовать в гонке будут россияне, а также жители Финляндии, Швеции и Норвегии
Наталья ЛОБАНОВА
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На традиционном забеге вновь встретятся лыжники из четырех стран. Фото: Правительство Мурманской областиНа традиционном забеге вновь встретятся лыжники из четырех стран. Фото: Правительство Мурманской области
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В этом году северяне не останутся без традиционной «Лыжни Дружбы»: 14 марта соберет участников из четырех северных стран в поселке Раякоски, что находится в Печенгском районе. Напомним: в 2019 году международный пробег пришлось отменить из-за недостаточного количества снега. Но теперь гонке, которая идет по территории трех стран, быть!

- Лыжников из стран Баренц региона ждет 12 километровый маршрут. 7 километров пути участники пройдут по территории России, 4 километра – в Норвегии, и один – в Финляндии. Торжественное открытие состоится в 13.00, а старт – в 14.00, - рассказали в администрации Кольского района.

Поучаствовать в соревнованиях могут только россияне, а также те, кто живет в странах Баренц региона. Возраст значения не имеет, но ребятам до 17 лет лыжная гонка разрешена только при наличии допуска врача. От совершеннолетних требуется личная подпись, подтверждающая персональную ответственность за свое здоровье.

Заявки на участие в массовом забеге принимаются до 16 февраля. Подробности можно узнать на официальном сайте минспорта и молодежной политики Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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