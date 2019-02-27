Нелегкое решение: «Лыжни Дружбы – 2019» не будет

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-27T10:21:15+03:00

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Многие любители лыжного спорта и активного образа жизни с нетерпением ждут наступления марта. Еще бы! Ведь именно в этом месяце на территории трех стран проходит знаменитая международная гонка «Лыжня Дружбы». Но в этом году спортсмены останутся без долгожданного праздника – опасения директора Каскада Пазских ГЭС Николая Воробьева подтвердились.

- Сегодня состоялась встреча с помощниками пограничных комиссаров России, Норвегии и Финляндии по вопросам подготовки к «Лыжне Дружбы». Проехали на снегоходах всю 12 километровую трассу не без трудностей: снега реально мало, особенно на норвежском участке, где два затяжных спуска и куча камней, не засыпанных снегом. Прогноз на ближайшие две недели по снегу не оптимистичный. Трассу невозможно закатать даже снегоходами, не говоря уж о тяжелой технике. В общем, решение о переносе «Лыжни» на следующий год далось всем очень нелегко, - сообщила печальную новость председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

За свою 26-летнюю историю знаменитая международная гонка отменялась всего пять раз по одной-единственной причине - из-за недостаточного количества снега. Остается надеться, что в следующая зима будет более богатой на осадки и «Лыжня Дружбы – 2020» состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU