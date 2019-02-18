Из-за отсутствия снега «Лыжню дружбы» в 2019 году могут отменить

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-18T13:19:20+03:00

На международную гонку заявилось много иностранцев: фины, французы, американцы и чехи

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Проведение «Лыжни дружбы» в 2019 году под вопросом. Международное соревнование, традиционно объединяющее вокруг себя спортсменов и любителей трех стран, может не состояться из-за недостаточного количества снега.

На очередном заседании оргкомитета директор Каскада Пазских ГЭС Николай Воробьёв сообщил, что (по состоянию на 13 февраля) глубина покрова составляет лишь 41 сантиметр. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 50.

– Действительно, возможна отмена мероприятия в Раякоски. Окончательное решение о его проведении будет принято 26 февраля. После этой даты на сайте спорткомитета опубликуют соответствующую информацию, – подтвердили «КП» в комитете по физической культуре и спорту Мурманской области.

Прием заявок на «Лыжню дружбы», как и планировалось, завершился 10 февраля. Сейчас идет их обработка и подсчет.

– На сегодня выдано 427 пропусков, еще порядка 400 находятся на рассмотрении. Среди участников немало и наших северных соседей, есть чехи, американец и два француза, – сообщают в администрации Печенгского района.

Проведение «Лыжни» запланировано на 16 марта. Напомним, уникальная 12-километровая трасса пролегает по границам трех стран: России, Норвегии и Финляндии. Это соревнование является символом дружбы между жителями стран Баренц региона и проходит в рамках Праздника Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU