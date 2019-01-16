2019-01-16T14:09:22+03:00
Спорт

Началась регистрация участников на «Лыжню Дружбы» 2019 года

Мурманская область готовится к традиционному забегу трех стран, который состоится 16 марта в Раякоски
Анна СТЕПАНОВА
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Протяженность маршрута составляет 12,5 километров: 6,5 - по территории России, 5 по просторам Норвегии и 1 — по Финляндии. Фото: комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.Протяженность маршрута составляет 12,5 километров: 6,5 - по территории России, 5 по просторам Норвегии и 1 — по Финляндии. Фото: комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.
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Население поселка Раякоски всего около двух сотен человек, но раз в год туда, на границу Норвегии, Финляндии и России, съезжаются тысячи юных и взрослых лыжников, любителей и профессионалов. Все они участники уникального международного пробега, который в 2019 году состоится в 22 раз.

Гонка «Лыжня дружбы-2019» назначена на 16 марта, но из-за высокого интереса регистрацию участников открыли уже сейчас. Еще бы, когда получится побывать сразу в трех странах и пересечь три часовых пояса без виз и предъявления документов.

– К соревнованиям допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории нашей страны) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничений по возрасту. Заявки принимаются до 10 февраля в спорткомитете Мурманской области, – говорится в положении.

Традиционно «Лыжня дружбы» включается в программу «Праздника Севера», в 2018 году в массовом пробеге участвовали 3,6 тысячи человек. Как и прежде, они преодолели 12-километровую дистанцию свободным стилем.

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