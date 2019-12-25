Подопечный колонии в Мурмашах стал 41 на Всероссийском чемпионате по шахматам среди осужденных

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-25T12:24:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На шахматном небосклоне место найдется каждому. Главное – желание и стремление. В федеральной службе исполнения наказания впервые прошли Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных, в котором приняло участие 76 регионов. Мурманскую область на турнире представлял подопечный исправительной колонии особого режима №16 в Мурмашах. Сражаться спортсменам пришлось по системе «онлайн-игры» и не в классических шахматах, а в рапиде, где на партию отводится всего 10 минут плюс три секунды за каждый ход.

- Подопечный ИК-16 Михаил – самоучка, который сейчас активно оттачивает свое мастерство. Он изучает литературу в библиотеке учреждения и посещает шахматный кружок. По словам сотрудников колонии, после работы его часто можно увидеть за разбором партий, - рассказывает начальник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова.

На чемпионате Михаилу пришлось сражаться с соперниками, которые имеют шахматные разряды и звания из Кемерово, Ижевска, Петропавловска-Камчатского, Чебоксар и Горно-Алтайска. Осужденный из Мурмашей одержал две уверенные победы, одну партию сыграл вничью и дважды проиграл, став 41 на турнире. Сам спортсменом, да и в региональном УФСИН результатом остались довольны.

- Не важно, кто сегодня выиграл, а кто проиграл. Если благодаря шахматам кто-то из осужденных научится просчитывать свои ходы и их последствия, то, возможно, после освобождения они не вернутся обратно, - отметил начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU