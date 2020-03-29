Карантин в Апатитах и Кировске из-за коронавируса: на въезде в город - пост и всем измеряют температуру

Кировск и Апатиты — два молодых небольших города в Мурманской области: первый основали в 1929 году, и сейчас там живет чуть больше 26 тысяч человек, а второй — в 1916 году и живет в нем 55 тысяч человек. Но не зря говорят: мал золотник, да дорог — именно из этих двух муниципалитетов идет большой поток денег. И вот сейчас они стали первыми в стране, куда закрыли въезд. Как будут жить апатитчане и кировчане ближайшие две недели, узнала «Комсомолка».

Зла не хватает

О том, что Кировск и Апатиты могут закрыть на карантин, стало известно еще 27 марта. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что такая мера не исключается.

Повод для ужесточения есть — 31-летний житель Апатитов и его наплевательское отношение ко всему, что советуют врачи, сотрудники Роспотребнадзора, чиновники... Чрезмерно активный молодой мужчина хорошо отдохнул на Кубе, вернулся домой и решил, что самоизоляция не для него: вышел на работу, покатался на склоне, посидел в кафе... Передвигался на автобусах. А через неделю вдруг почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Те сложили два плюс два - возвращение из-за границы и симптомы - и отправили апатитчанина в больницу. А закрутилось: первый тест на коронавирус стал предварительно положительным, а потом диагноз подтвердился. К поиску тех, кто с ним общался, привлекли не только полицию, но и сотрудников ФСБ. Только в первые дни после госпитализации насчитали 191 человека, которые тесно пообщались с больным. Как минимум у четверых сейчас подозревают коронавирус.

Сам апатитчанин лежит в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. На днях прошел слух, что мужчина умер. Но эту информацию в оперативном штабе при правительстве Мурманской области опровергли: пациент жив и даже не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Правда, те, с кем он пообщался и мог заразить, готовы устроить мужчине самосуд.

- Поверьте, карма его настигнет! Слишком много людей на него злые, - говорит жительница Апатитов, которая предпочла сохранить конфиденциальность. - Говорят, что его увезли в больницу в Мурманск. Оно и к лучшему. Народ у нас такой горячий, что до беды недалеко. Особенно свирепствуют друзья этого горе-туриста, которые теперь ждут результатов анализа на коронавирус.

Апатиты - город маленький, и своего «героя» жители знают в лицо, поэтому, после того как мужчину выпишут из больницы, ему вряд ли будут рады. Правда, не все столь категоричны в своих высказываниях.

- Нельзя винить его в этом. Менталитет у окружающих его людей точно такой же: я в себе уверен, и в остальных тоже, у меня ничего нет, вчера мне было хорошо, сегодня было хорошо, а значит, и завтра будет так же. Но где гарантия, что через две недели у тебя не проявится вирус (инкубационный период, как ни крути)? - пишет Аделаида Селиверстова. - Мы ищем виноватых, но виноваты сами. Мы обсуждаем его, как «нулевого пациента», сейчас с окружающими. А завтра они будут обсуждать нас, как новых заболевших, ведь никто не может быть уверен на все 100%, что с ним все в порядке.

Глупость сотрудника (почему-то кажется, что уже явно бывшего) дорого обойдется его землякам. Много лишних хлопот сейчас у АО «Апатит», входящего в состав «ФосАгро», ведь промышленность останавливать в это и без того тяжелое для экономики время нельзя. А меж тем «кубинец» поставил под угрозу многих. Не случайно в Апатиты и Кировск в короткий срок доставили экспресс-тесты - более 1000 штук, чтобы оперативно проверить сотрудников. К слову, прецедент для нашей страны.

Количество человек в Апатитах и Кировске с предварительно положительным диагнозом растет в геометрической прогрессии, поэтому в правительстве региона решились на крайние меры — ввели в этих городах карантин. Правда, полностью закрыть муниципалитеты не удалось — это не в полномочиях регионального правительства. Но все же ограничения есть.

Что такое карантин в Апатитах и Кировске?

С 6 утра 29 марта до полуночи 12 апреля въехать сюда смогут только те, кто имеет здесь временную или постоянную регистрацию.

Также пускать будут тех, кто приехал для исполнения договорных обязательств в интересах юридических лиц или ИП, осуществляющих деятельность на территории этих муниципалитетов; тех, кто приедет на спецтранспорте (скорая помощь, полиция, пожарные); тех, кто находится при исполнении должностных (служебных) обязанностей в сфере предотвращения и ликвидации аварий, стихийных бедствий, иных ЧС, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения и функционирования общественного транспорта, а также дорожной деятельности.

Проверять будут всех - на личных машинах, автобусах и поездах. На дороге в Апатиты уже стоит КПП, на котором проверяют документы. На вокзале та же ситуация: здесь на выходе из поезда всех сначала останавливает линейная полиция.

А вот с продуктами в магазинах закрытых городов все в порядке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- До тех, кому въезд запрещен постановлением, будет доведена информацию об ограничении по прибытии в данный район и рекомендации принять решение об убытии, - пояснили в оперативном штабе.

Кстати, даже если у тебя есть прописка, это не гарантирует, что ты сможешь попасть домой. На КПП круглосуточно будут дежурить фельдшеры, которые абсолютно каждому будут измерять температуру бесконтактным способом. Если будет выше 37 градусов (и не дай бог вы покашляете), сразу увезут в больницу.

Аэропорт «Хибины» пока не остановил свою работу, но ему рекомендовали прервать на время авиасообщение. Все потому, что сейчас важно отвадить от Кировска и Апатитов туристов. Все-таки Хибины — туристическая мекка Кольского полуострова, и о здешних склонах мечтают многие. Некоторые россияне неправильно поняли слова президента о нерабочей неделе и восприняли это как повод куда-то рвануть. И это «куда-то» для многих — Кировск.

- Почти неделю назад закрыли горнолыжные склоны. Думаете, у нас нет туристов? Есть! Катаются дикарями по черным трассам. Мало того что лавина может сойти, так и нашим здоровьем пренебрегают. У нас каждый второй тут — из Москвы или Питера. А именно там больше всего зараженных коронавирусом. Мы таким гостям не рады... Хорошо, что сейчас в Мурманской области закрыли все отели, хостелы, гостиницы. Но ведь есть дураки, которые им квартиры сдают. Эти 2-3 тысячи за день так дорого могут аукнуться, - возмущается жительница Кировска Наталья Коровина.

Кстати, когда 27 марта стало известно, что города могут закрыть на карантин, из Апатитов и Кировска сразу стали массово уезжать напуганные туристы. Мало кому хотелось застрять, пусть и в живописном месте, на две недели. Но волнения были напрасны: выехать из городов может каждый, кто не находится на самоизоляции. Кстати, жители других городов этому не рады.

- И в чем смысл карантина? Ехать туда и так сейчас многие не захотят, зато потенциально больные будут кататься туда-сюда. Если уж закрываете, то закрывайте полностью! Чтобы недели 2-3 посидели в изоляции, - уверен житель Мурманска Александр Невзоров.

Не все по домам

Признаться, большинство жителей Апатитов и Кировска обрадовались решению губернатора закрыть их города. Поскольку о таком намерении было известно еще за пару дней, горожане максимально подготовились к "блокаде".

- Я отвезла маму на дачу в Хибины, подальше от общества, еще неделю назад. В субботу с мужем навестили ее – с соблюдением всех мер безопасности, а заодно пополнили запасы продуктов и доставили туда моего дядю, который недавно перенес пневмонию, - рассказывает апатитчанка Ирина Бахтина. – Сама с маленьким сыном сижу дома и максимально минимизирую контакты с окружающим миром.

Правда, не все земляки Ирины прислушались к словам президента России Владимира Путина, который попросил провести ближайшие 10 дней дома.

- Как человек военный, могу сказать, что пока приняты полумеры, поскольку у губернатора просто не хватает полномочий. Если жестко не закрыть все города и поселки, то, боюсь, купировать эпидемию не получится. Тем более что города надо было закрывать сразу, как только объявили пандемию. На двухнедельную самоизоляцию надо отправлять не только тех, кто возвращается из-за границы, но и приезжающих из Москвы, - уверен руководитель Военно-спортивного патриотического объединения «Вымпел - Полярные волки» в Апатитах Алексей Чуфырев.

По его словам, на улицах города полно праздно шатающегося народа и гуляющих на площадках детей, а ведь коронавирус, который завез с Кубы их земляк, распространяется в геометрической прогрессии.

- Своих воспитанников я отправил по домам с убедительной рекомендацией сидеть дома. Сейчас мы пишем гранты и участвуем в виртуальных выставках. Думаю, что каждому найдется, чем заняться дома. А шутить с коронавирусом я не советую, - говорит собеседник «КП».

Не все апатитчане решили соблюдать карантин. Фото: Андрей Павлецов

Правда, его мнение разделяют далеко не все. Например, апатитчанин Андрей Павлецов вынужден продолжать работать и отказать себе в удовольствии прокатиться на велосипеде не смог. Но делает он это в одиночку, без привычных товарищей по рулю. А единственный в Мурманской области спортсмен на пилоне Андрей Тюгашев выходит в магазин и следит за состоянием здания спортклуба: снег с крыши должен же кто-то убирать!

Победить коронавирус можно только железной дисциплиной, а она у нас хромает на обе ноги.

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