Актуальная информация по коронавирусу на 27 марта: количество предварительно положительных анализов на коронавирус в Мурманской области выросло до 12 человек

В правительстве Мурманской области ежедневно ужесточают меры, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Однако безответственное отношение северян к этой ситуации усложняют положение в Заполярье.

Напомним: еще утром 27 марта речь шла об одном заболевшим коронавирусом и предварительно положительных результатов анализов у 8 северян. Но уже полудню эта цифра выросла до 12.

- Еще четыре случая предварительно положительных результатов анализов помимо тех пяти, о которых я сообщил вчера, 26 марта, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Все эти люди – из круга общения лиц, которые прибыли из-за границы и не соблюдали самоизоляцию. По каждому новому случаю поверяют еще несколько десятков человек.

Глава региона в очередной раз подчеркнул, что принципиально важно соблюдать ограничения и самоизоляцию после возвращения из-за границы. Чем грозит нарушение правил, можно легко понять прочитать сводки эпидемии COVID-19 из Европы.

- Из каждого утюга летят разъяснения и постановления главного санитарного врача о самоизоляции, но, например, в Апатитах человек приехал и пошел на работу, отдыхает в заведениях, ездит на автобусе. Сейчас круг его общения устанавливается вместе со службой безопасности предприятия, - приводит пример Андрей Чибис. – Еще одна женщина – точно такой же сценарий. Вышла на работу в МФЦ. Слава Богу, директор изолировал ее, зная, что она приехала из-за границы. Но она успела пообщаться с коллегами и обслужить людей. Другая семья ушла на самоизоляцию, но пригласила для ребенка репетитора по английскому языку, а у родителей – подозрение на инфекцию. По всем этим случаям проводится проверка правоохранительными органами. Правительство будет следить, чтобы они понесли наказание. Многие думают, что это далеко и нас не коснется. Коснется, если продолжать и дальше так безответственно относится к ситуации.

Фото: правительство Мурманской области.

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