2020-03-27T10:02:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: северян просят не выезжать за пределы региона

Также работодателей Мурманской области просят не пускать на работу сотрудников с признаками простуды
Мария ПАШЕНКОВА
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Жителей Мурманской области просят сидеть дома ради безопасности всего региона.Жителей Мурманской области просят сидеть дома ради безопасности всего региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на вечер 26 марта в Мурманской области один заболевший коронавирусом и восемь человек с предварительно положительным диагнозом.

Северян просят со всей ответственностью отнестись к сложившейся ситуации. В частности, сейчас в регионе действует ряд запретов: лица старше 65 лет и с определенными болезнями должны быть на самоизоляции, с 28 марта по 5 апреля -нерабочая неделя, закрыты все торговые центры, салоны красоты, бани, солярии и т.д.

Помимо этого некоторые действия не запрещены, но лучше от них воздержаться. Например, северян в правительстве Мурманской области просят не ездить за пределы региона. Также рекомендуется не посещать религиозные объекты.

Работодателям тоже советуют быть аккуратными. Уже запрещены проверки на алкоголь с использованием специальных устройств, также сотрудников с признаками болезни нельзя допускать на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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