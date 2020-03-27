Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: северян просят не выезжать за пределы региона

27 Март 2020 2020-03-27T10:02:39+03:00

Также работодателей Мурманской области просят не пускать на работу сотрудников с признаками простуды

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По состоянию на вечер 26 марта в Мурманской области один заболевший коронавирусом и восемь человек с предварительно положительным диагнозом.

Северян просят со всей ответственностью отнестись к сложившейся ситуации. В частности, сейчас в регионе действует ряд запретов: лица старше 65 лет и с определенными болезнями должны быть на самоизоляции, с 28 марта по 5 апреля -нерабочая неделя, закрыты все торговые центры, салоны красоты, бани, солярии и т.д.

Помимо этого некоторые действия не запрещены, но лучше от них воздержаться. Например, северян в правительстве Мурманской области просят не ездить за пределы региона. Также рекомендуется не посещать религиозные объекты.

Работодателям тоже советуют быть аккуратными. Уже запрещены проверки на алкоголь с использованием специальных устройств, также сотрудников с признаками болезни нельзя допускать на работу.

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