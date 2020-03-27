Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 27 марта 2020 года: 1 заболевший и 8 с предварительно положительным диагнозом

27 Март 2020 2020-03-27T08:22:52+03:00

За сутки - 26 марта - в Мурманской области выявили 5 северян с подозрением на коронавирус. Фото: правительство Мурманской области

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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области представил последнюю информацию по ситуации с коронавирусом в регионе. По данным на вечер 26 марта, в Мурманской области все еще один заболевший - 19-летний житель Ирландии Александр Гасс.

При этом выросло число предварительно зараженных - их уже восемь. За сутки количество пациентов, которых будут снова проверять на коронавирус увеличилось на пять человек. И причина тому - русский "авось".

- Три человека контактировали с прибывшими из-за границы гражданами, не соблюдавшими режим самоизоляции в Апатитах. Еще два человека выявлены в ходе противоэпидемического мониторинга: один гражданин вернулся в Мончегорск из Латвии, другой находится на самоизоляции в Мурманске после возвращения из ОАЭ. Важно отметить, что его первый тест показал отрицательный результат, предварительно положительный результат получен во время второго тестирования на 10-й день самоизоляции, - сообщили в оперативном штабе.

Напомним, ранее предварительно положительных диагнозов было два: у жителя Мурманска, вернувшегося из Амстердама, и жителя Апатитов, вернувшегося с Кубы. Из-за последнего в Апатитах и Кировске сейчас идет большая проверка: в эти города доставили экспресс-тесты, которые дают результат за 30 минут. Первая первая - 100 единиц, вторая - тысяча. Это уникальная разработка, которая ранее нигде в России не использовалась.

Также 113 человек находятся на обсервации, а 1433 - на самоизоляции.

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