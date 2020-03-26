«Не совершайте наших ошибок!»: Жители Франции и Италии призывают мурманчан со всей серьезностью отнестись к угрозе коронавируса

Всего пару месяцев назад мир с замиранием сердца следил, как развивается ситуация с коронавирусом в Китае и был свято уверен, что за границы Поднебесной эта зараза не выйдет. Но сегодня все переменилось: эпицентр COVID-19 сместился в Европу, где уже заболело больше 150 тысяч человек. Европейцы честно признают, что недооценили всю серьезность нового вируса, и считают, что Россия может научиться на их ошибках.

Кстати, у Мурманска в этом плане гораздо больше шансов: в Заполярье пока только один подтвержденный случай COVID-19 и три предварительно положительных. Родственники северян, живущие во Франции и Италии, адресуют им длинные посты, призывая отнестись к принятым властями ограничительным мерам со все ответственностью.

Хлорка и уксус вам в помощь

Ольга Лавйоль, жительница Парижа:

«Хочу поделиться с вами моим опытом выживания при коронавирусе. Сразу скажу, что до начала эпидемии во Франции я относилась к этому, как многие сейчас в Мурманске: это далеко, где-то в Китае, до нас не дойдет. Главное – бодрость духа, не поддаваться панике и так далее. Есть другие болезни, которые уносят много жизней: грипп, корь, туберкулез. Но (!) от этих и других болезней есть прививки, лекарства и знания, как уберечься, а от этой заразы пока нет. А распространяется она очень быстро, вы уже, наверняка, знаете, как этот вирус переносится и что он вызывает в организме. Дай бог, чтобы вас это не коснулось! Может быть COVID-19, действительно, обойдет стороной Мурманск и всю Россию!

Сейчас у нас карантин, все сидят дома, можно выходить за покупками, в аптеку или к врачу, оказывать помощь пожилым людям, гулять вокруг дома в радиусе до двух километров со специальной справкой о месте жительства и указанием цели выхода. Полиция проверяет, если нет документа – штраф 135 евро. Пока можно выходить каждый день, но, возможно, скоро правила ужесточат и будет введено чрезвычайное санитарное положение и полный карантин. И это правильно, потому что врачи уже работают на пределе, больницы заполнены, а в некоторых регионах разбивают военные полевые госпитали.

Улицы французских городков опустели. Фото: Из архива Ольги Лавйоль

Мы в магазины не ходим вообще. За две недели до паники я сделала несколько продуктовых заказов с доставкой на дом, поэтому запас есть примерно на месяц. Сейчас с трудом делаем другие заказы. О чем я не подумала, это добавить в заказы чистящие и обеззараживающие средства на основе хлорки. Благо, дома был небольшой запас. Теперь обрабатываю этим полы в туалете и ванной, краны, сиденья унитаза, выключатели, дверные ручки и подошвы обуви, когда возвращаемся с прогулок. Верхнюю одежду оставляем выветриваться на улице. С себя все снимаем и идем в душ. Стираю сейчас каждый день. В других комнатах мою полы с добавлением уксуса, уксусный раствор использую также для обработки получаемых писем и газет, упаковок продуктов, поверхностей на кухне, ручки холодильника – в общем, все то, что не хочется обрабатывать хлоркой.

Масок у нас тоже в аптеках практически нет, именно тех, которые спасают от вируса типа FFP2 и FFP3. Я обхожусь тремя слоями шарфа, когда выхожу на улицу, думаю, сшить или сделать маски. Если кто-то из нас двоих заболеет, надо будет как-то защищаться. Для обеззараживания рук – тщательное мытье с мылом, лучше хозяйственным. Когда ходили в магазины, носили с собой обеззараживающий гель. Из лекарств надо запастись парацетамолом. Здесь все врачи говорят, если вы заболели: сухой кашель, высокая температура, может быть понос, сидите дома и пейте парацетамол. Если начинаете задыхаться – звоните в скорую. Кстати проверьте, есть ли дома работающий градусник. Тесты на вирус уже не делают всем, кто желает, только тем, у кого серьезное подозрение.

Прогулки можно совершать только в районе двух километров от дома. Фото: Из архива Ольги Лавйоль

Сначала говорили, что вирус погибает в организме, но сейчас выясняется, что он может выходить с калом. Поэтому, новое для нас, стали опускать крышку унитаза перед смывом. Чаще проветривайте квартиру, открывать окна настежь, устраивать сквозняки.

Всем здоровья, до встреч, пока виртуальных, но вскоре и реальных, я уверена!»

Все произошло за 1 месяц!

Полина Головушкина, Италия:

«Спасибо всем, кто вспомнил, написал, позвонил в это сложный для нас час. Поскольку не могу лично каждому рассказать, что у нас здесь творится, пишу в соцсетях. Скорее кричу! Из последних сил пытаюсь достучаться хотя бы до тех, кто мне дорог.

Дорогие мои! Вы даже понятия не имеете, что вас ждет через несколько недель! И как за такое короткое время меняется твоя жизнь, превращаясь в фильм-катастрофу наяву.

Итак, если вы до сих пор тусуетесь, ходите в гости, на работу, водите своих детей в сады и школы, просто знайте: две недели назад у нас было тоже самое. Я тоже смеялась и пыталась спасти свой бизнес, который зависит от туристических потоков. Сейчас это уже не актуально. Сейчас для нас актуально только одно – выжить.

Долго не хотела пугать, но, возможно, мое описание актуальной ситуации что-то изменит в головах моих русских друзей, и даже спасет чью-то жизнь. Итак, наша реальность на сегодняшний день.

Закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Мы выходим из дома раз в неделю за продуктами, в масках и перчатках. Нужно иметь с собой разрешение на выход, магазин только рядом с домом в радиусе до одного километра. Могут отследить по GPS – номер твоего телефона указан в разрешении. Нарушение – штраф 206 евро и уголовная ответственность. Постов много, проверяют всех подряд и на машине, и пешком. Никого не интересует, что у вас рядом с домом один маленький и дорогой магазинсик, а вы хотите закупиться там, где привыкли.

Все, что только можно, перестраивается под больницы, как во время войны. Сегодня под больницу открыли круизный лайнер в Генуе. Принимают только тех, кто между жизнью и смертью, тем, кто безнадежен, позволяют просто умереть. Если привозят двух - 30-летнего и 50-летнего, спасут более молодого, поскольку часто респираторных аппаратов нет. Больные лежат повсюду: в коридорах, проходах. Сами врачи трудятся без смен, просто до тех пор, пока стоят на ногах, и умирают прямо на работе.

У итальянцев нет возможности попрощаться с умершими от коронавируса родственниками.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На севере Италии тела вывозят грузовиками. Транспорта не хватает. Если вашего родственника увезли с «короной», и он не смог выздороветь, то вы его больше никогда не увидите. С телом не дают попрощаться, а увозят напрямую в крематорий. Сейчас умирает по 700-800 человек в день – для маленькой Италии это огромная цифра. Умирают отнюдь не только старики, но и 30-летние, и 40-летние. Умирают очень быстро, за несколько дней с момента как понимают, что это «корона» даже могучие как быки мужики с сильным иммунитетом и даже дети. Да, их в процентном отношении меньше, но какое дело до цифр, если это ваш ребенок? Никогда не слышала, как звонит колокол по мертвым. Сейчас слышу постоянно. И этот звук въедается в уши, хочется сжаться и спрятаться в самый дальний угол квартиры.

Итак, если вы до сих пор думаете, что вас это не касается, где Италия, а где вы, вот вам история как все спокойно начиналось у нас.

30 января. В Риме была обнаружена и изолирована пара из Китая, зараженная вирусом. Отменяется авиасообщение с Китаем. Все спокойны. В жизни ничего не меняется.

23 февраля. Обнаружено около 100 зараженных. Очаги – маленькие города на севере Италии, где установлен карантин. Вся остальная Италия гуляет. Все открыто.

4 марта. Наконец-то, закрывают школы и университеты. (Ничего не напоминает?) Все дети и студенты высыпают на улицу, благо погода способствует.

8 марта. Почти 6000 зараженных. Тесты делают всем подряд, потом меняют тактику, так как цифры слишком пугающие, и перенимают метод большинства стран Европы: только с симптомами. Забегая вперед, скажу: сейчас тесты делают только тем, кто в риске смерти.

Всю Ломбардию посадили на карантин. Закрыли музеи, кино, театры, спортивные и торговые центры. Бары и рестораны до 18.00 с необходимостью соблюдения дистанций.

В Риме продолжают гулять. Без масок, естественно. Работающие на севере южане рванулись к родичам на юг, перевозя за собой зачастую вирус, сами не подозревая об этом.

11 марта. Вся Италия становится красной зоной. Почти 13000 зараженных. Закрывают все, кроме продовольственных магазинов, аптек и фабрик. Объявляется пандемия. Еще можно заниматься поодиночке спортом на улице, ездить по магазинам, но с бумажкой о разрешении. Уже страшновато, но не очень. Шутим и постим приколы в мессенджерах.

21 марта. Зараженных около 60000, из них около 6000 умерших. Закрываются все фабрики и заводы. Выходить в магазин можно по одному раз в три дня в радиусе до 1 километра от дома. Выходить за пределы своей коммуны строго запрещено. Спорт вне дома запрещен. Передвигаться можно только за едой и если умираешь – не срочные визиты к врачу запрещены. Патрули штрафуют всех поголовно за нарушения.

Военная техника в Бергамо не справляется с вывозом трупов, на местных кладбищах уже нет мест, и печи не справляются.

Премьер-министр Италии объявляет в стране кризис уровня Второй мировой войны. Это и, правда, похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток.

Все это произошло за 1 месяц!

Я не призываю паниковать, но умоляю вас: свои привычки нужно изменить сейчас, через пару недель будет поздно. Не выходите из дома, не принимайте гостей, родственников, не ходите на работу, школу, университет. Носите маски, мойте руки. Дорожите своими близкими. Выходите из дома редко, и по крайней необходимости. Тренажеры, книги, фильмы вам в помощь».

****

Читая эти строки, кажется, что вести летят из параллельной реальности, и Италия с Францией так далеко от города на самом краю света. Но пора отбросить иллюзию и посмотреть правде в глаза – если сейчас не начать соблюдать правила, то завтра может быть поздно.

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