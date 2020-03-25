Коронавирус в Мурманской области, новости на 25 марта 2020 года: у трех северян - предварительно положительный результат

25 Март 2020 2020-03-25T23:05:46+03:00

Один человек в Мурманской области проходит лечение от коронавируса, 1318 человек на самоизоляции

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В оперативном штабе при правительстве Мурманской области озвучили последнюю информацию по ситуации с коронавирусом.

В регионе все еще один больной - 19-летний ирландец Александр Гасс. Он чувствует себя удовлетворительно, болезнь протекает в легкой форме. А вот число человек с предварительно положительным диагнозом выросло. Напомним: ранее были госпитализированы жители Апатитов и Мурманска, вернувшиеся из Кубы и Амстердама.

- Также госпитализирован человек, контактировавший с одним из двух человек с подозрением на коронавирус - жителем Мурманска. Результаты первичного теста не позволили полностью исключить подозрения на заболевание. Во избежание рисков, анализы направлены на дополнительную проверку, - уточнили в оперативном штабе.

Ответ по анализам должен прийти из новосибирской лаборатории "Вектор".

По данным на вечер 25 марта, 15 человек госпитализированы за сутки, 58 человек проходят стационарное лечение ОРВИ, 87 - в обсерваторе, а 1318 - на самоизоляции.

В регионе введены дополнительные меры безопасности.

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