2020-03-19T16:50:19+03:00
Коронавирус Covid-19

У ирландца, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир, подтвердили коронавирус

Первый экспресс-тест у 19-летнего иностранца стал предварительно положительным
Мария ПАШЕНКОВА
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Стали известны анализы ирландца, у которого заподозрили коронавирус.Стали известны анализы ирландца, у которого заподозрили коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 16 марта ждали из Новосибирска результаты анализа на коронавирус 19-летнего жителя Ирландии, из-за которого в Мурманске случился небольшой переполох. Напомним: молодой человек прилетел в столицу Заполярья для участия в международном шахматном турнире. Уже когда он собирался улетать домой, выяснилось, что его проба на коронавирус стала предварительно положительной.

Ирландца забрали от стойки регистрации в аэропорту "Мурманск" и увезли в обсерватор. В изоляцию попали все, кто потенциально контактировал с ним. Таковыми посчитали организаторов турнира, главу администрации Мурманска Евгения Никору и других шахматистов.

Анализы ирландца отправили в лабораторию "Вектор", что в Новосибирске, потому что только там можно с точностью до 100% определить, заражен человек коронавирусом или нет.

- Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.Пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. У него легкая степень течения заболевания. При необходимости, терапия будет скорректирована консилиумом врачей. Все необходимые препараты имеются. Оперативно установлен круг контактных лиц. Проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Все, кто попал под проверку, - а таких 58 человек -все равно на 14 дней должны изолироваться от других людей.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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