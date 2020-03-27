Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы не исключаем закрытия Апатитов и Кировска»

27 Март 2020 2020-03-27T13:41:32+03:00

Закрыть Апатиты и Кировск могут в любой момент. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Мурманской области с каждым часом становится все тревожнее. Напомним: к полудню 27 марта количество человек с предварительно положительным диагнозом COVID-19 выросло до 12 человек, благодаря вернувшимся из заграницы северянам, которые не стали соблюдать самоизоляцию.

Один из них житель Апатитов, который на несколько дней назад прилетел из Кубы. Как рассказывают местные жители, мужчина никому даже не заикнулся о своем заграничном отпуске. Он неделю ходил на работу на апатито-нефелиновую обогатительную фабрику. Правда вскрылась, когда апатитчанин почувствовал себя плохо и обратился к врачу, а после его госпитализировали. Первый тест на коронавирус, сделанный в Мурманской области, оказался положительным. Сейчас медики ждут результатов исследования биоматериала от лаборатории «Вектор» в Новосибирске.

- Круг общения жителя Апатитов - 191 человек. У четырех проконтактировавших с ним людей также поставлен предварительно положительный диагноз, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Теперь всех сотрудников АНОФ на въезде на предприятие прямо в автобусе проверяют тепловизором и пропускают, если ни у кого из смены нет симптомов болезни.

Однако в Кировске и Апатитах есть другая беда. Несмотря на закрытие горнолыжных комплексов, туристов в этих городах меньше не становится.

- Мы не исключаем введение карантина и закрытия Апатитов и Кировска. Это позволит ограничить количество туристов. Пускать в города будут только по прописке, - сообщил глава региона.

К слову, эти два заполярных города могут стать первыми, которые закроют на карантин в России.

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