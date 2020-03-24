2020-03-24T12:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: закрываются горнолыжные трассы, запрещены кальяны

Ограничены мероприятия с участием несовершеннолетних - не более 25 человек
Мария ПАШЕНКОВА
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Кальяны в Мурманской области теперь запрещены, но только в специальных учреждениях и кафе.Кальяны в Мурманской области теперь запрещены, но только в специальных учреждениях и кафе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Мурманской области усиляют меры безопасности, чтобы ситуация с коронавирусом в регионе продолжала оставаться не критичной. На прошлой неделе в Заполярье был выявлен один заболевший, и пока что растет только число разумно самоизолировавшихся северяне, но не подхвативших заразу.

С 25 марта в области вводятся новые правила. Так, спортзалы все еще открыты, а вот горнолыжные склоны присоединяются к бассейнам и уходят на каинкулы. К слову, на минувших выходных "Большой Вудъявр" уже остановил работу, не дожидаясь указаний. А вот "Кукисвумчорр" в тех же Хибинах такое решение не принял, но теперь это велит сделать распоряжение губернатора.

Также в документе прописано, что в Мурманской области на неопределенный срок пока нельзя курить кальяны в специальных местах и кафе, ресторанах. Также запрещены мероприятия с участием несовершеннолетних которые предполагают численность более 25 человек в составе организованной группы. Причем не важно, кто является организатором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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