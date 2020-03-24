Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: закрываются горнолыжные трассы, запрещены кальяны

24 Март 2020 2020-03-24T12:50:45+03:00

Кальяны в Мурманской области теперь запрещены, но только в специальных учреждениях и кафе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ограничены мероприятия с участием несовершеннолетних - не более 25 человек

Изменить размер текста: A A

В Мурманской области усиляют меры безопасности, чтобы ситуация с коронавирусом в регионе продолжала оставаться не критичной. На прошлой неделе в Заполярье был выявлен один заболевший, и пока что растет только число разумно самоизолировавшихся северяне, но не подхвативших заразу.

С 25 марта в области вводятся новые правила. Так, спортзалы все еще открыты, а вот горнолыжные склоны присоединяются к бассейнам и уходят на каинкулы. К слову, на минувших выходных "Большой Вудъявр" уже остановил работу, не дожидаясь указаний. А вот "Кукисвумчорр" в тех же Хибинах такое решение не принял, но теперь это велит сделать распоряжение губернатора.

Также в документе прописано, что в Мурманской области на неопределенный срок пока нельзя курить кальяны в специальных местах и кафе, ресторанах. Также запрещены мероприятия с участием несовершеннолетних которые предполагают численность более 25 человек в составе организованной группы. Причем не важно, кто является организатором.

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманской области не будут бороться с коронавирусом колокольным звоном. Северяне и так слышат его четыре раза в день (Подробности)

Половина кинотеатров Мурманска закрывается из-за коронавируса. Работать продолжают только «Мираж Синема» и «Галактика» (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса подросткам запретили собираться группами в торгово-развлекательных центрах. Молодежь уже испытала эти ограничения на себе (Подробности)

В Мурманской области волонтеры будут помогать пожилым людям, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса. Для этого в регионе формируется общественный штаб (Подробности)

Губернатор Мурманской области обсудил с главами религиозных организаций, как бороться с коронавирусом. Представители конфессий готовы принять меры, чтобы верующие были в безопасности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU