2020-03-25T23:27:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области впервые в России проведут экспресс-тесты на коронавирус

Новейшая партия тестов на коронавирус уже завезена в Мурманскую область
Мария ПАШЕНКОВА
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Первую партию экспресс-тестов - 100 единиц - завезли в Мурманскую область.Первую партию экспресс-тестов - 100 единиц - завезли в Мурманскую область.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области сейчас под контролем, но в правительстве региона не расслабляются. Сейчас у нас один человек с подтвержденным диагнозом и трое с предварительно положительным. У всех взяли биоматериал, чтобы провести анализы в Заполярье, а также анализы отправляют в новосибирскую лабораторию "Вектор". Но сейчас расклад несколько поменялся.

- В Мурманскую область завезена партия новейших тестов на коронавирус. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию оперативного штаба во главе с губернатором Андреем Чибисом и компании «ФосАгро». В Апатиты и Кировск доставили пилотную партию российско-японских экспресс-тестов для диагностики инфекции. АО «Апатит» и Кировско-Апатитский район станут первой в России площадкой для применения новой системы тестирования, - сообщили в оперативном штабе при региональном правительстве.

Первая партия из Казани включает 100 тестов. К концу недели ожидается поставка еще нескольких тысяч аналогичных тестов, после чего работников Кировского филиала АО «Апатит» и жителей Кировско-Апатитского района обследуют в целях профилактики. В первую очередь сейчас проверяют тех, кто мог контактировать с возможным больным. В оперштабе взяли за пример Южную Корею, где постарались проверить как можно больше людей, чтобы держать ситуацию на контроле. Если сейчас анализ на коронавирус занимает примерно 8 часов, то экспресс-тест можно провести в разы короче. Как заявляет производитель - результат будет уже через 30 минут.

Напомним: один северянин с предварительно положительным результатом - житель Апатитов, еще двое - жители Мурманска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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