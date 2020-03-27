Состояние жителя Апатитов, у которого подозревают коронавирус, оценивается как средней тяжести

27 Март 2020 2020-03-27T18:21:15+03:00

Мужчина мог заразить как минимум четырех человек

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Легкомыслие жителя Апатитов, у которого сейчас подозревают коронавирус, может дорого ему обойтись. Напомним: 31-летний мужчина примерно неделю назад вернулся с Кубы, но на самоизоляцию не ушел. Он ходил на работу, ездил в общественном транспорте, катался на склоне. И успел вступить в контакт со 191 человеком.

Сейчас всех их проверяют c помощью экспресс-тестов, а у четверых уже предварительно положительный диагноз. Если будет доказано, что мужчина все-таки болен и от него кто-то заразился, это обернется для него уголовным делом.

Но пока его задача № 1 - выздороветь.

- Состояние мужчины оценивается как средней тяжести, с ночи он без отрицательной динамики, дышит сам, без ИВЛ. 26 марта его очно консультировала бригада специалистов из областной больницы, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Сейчас в правительстве региона принимают решение, закрывать ли Апатиты и Кировск на карантин. В Заполярье, по последним данным, 12 человек с предварительно положительным диагнозом и один заболевший.

Фото: правительство Мурманской области.

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