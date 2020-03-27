Оперативный штаб при правительстве Мурманской области: информация о смерти жителя Апатитов от коронавируса - фейк

27 Март 2020 2020-03-27T19:46:45+03:00

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Информация о положении дел 31-летнего жителя Апатитов сейчас интересует многих. Мужчина около недели назад вернулся с Кубы, но на самоизоляцию не ушел. Неделю он ходил на, ездил в общественном транспорте и даже катался на склоне. Он успел близко пообщаться как минимум со 191 человеком, прежде чем его не госпитализировали.

Апатитчан почувствовал себя плохо, у него подозревают коронавирус - первый анализ стал предварительно положительным. 27 марта в минздраве Мурманской области рассказали, что состояние молодого мужчины оценивается как средней тяжести, он находится в Апатитско-Кировской ЦГБ. Но через несколько часов по заполярным пабликам в "ВКонтакте" со скоростью света стала распространяться информация, что северянин умер.

- Житель Мурманской области, прибывший с отдыха на Кубе, жив! Он находится в больнице с подозрением на коронавирус. Состояние пациента стабильное, он в сознании, к аппарату искусственной вентиляции легких не подключен. Результат его анализа на коронавирус на данный момент не подтвержден, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Сейчас из новосибирской лаборатории "Вектор" ждут не только результаты итогового анализа на коронавирус мужчины, но и четыре человек, которых он мог заразить. Если подтвердится, что от апатитчанина пострадали другие люди, ему грозит уголовное дело.

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