Причины выезда из Апатитов во время карантина по коронавирусу: в каких случаях и где можно оформить пропуск

5 Апр 2020 2020-04-05T15:43:38+03:00

На блок-посту у апатитчан попросят документы, подтверждающие их право покинуть город во время пандемии коронавируса. Фото: Из архива Николая Бовы

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Всех впускать, никого не выпускать! С 12.00 5 апреля жители Апатитов и Кировска могут спокойно вернуться в свои города при наличии прописки, а вот покинуть их, увы, также просто не получится. Выезд ограничили после того, как трем медработникам апатитского отделения местной горбольницы поставили предварительный диагноз – коронавирус.

Причины, по которым местные жители смогут получить специальное разрешение, чтобы выехать за пределы города, определил глава администрации Апатитов Николай Бова.

- Исключительными для выезда за пределы муниципалитета признаются поездка в медицинское учреждение, которое находится за пределами Апатитов, на лечение или обследование по направлению врача, либо смерть супруга или супруги, а также близкого родственника: родителей или детей, - говорится в постановлении главы администрации Апатитов.

Николай Бова подчеркивает, что это пока весь перечень причин и, если потребуется, он будет корректироваться.

Заявку на получение разрешения на выезд можно пожать в многофункциональный центр ежедневно с 9.00 до 17.00 по телефону 8 (81555) 4-02-98, либо по электронной почте: info@apatity.mfc51.ru. В первом случае оригиналы документов, подтверждающих ваше право на выезд из города, необходима предоставить дежурному сотруднику местной администрации на блок-посту, во втором – приложить к заявке сканы бумаг.

- Список граждан, выезжающих за пределы Апатитов, формируется ежедневно до 18.00. В течение часа его согласовывает глава администрации, а потом сотрудники МФЦ информируют граждан о принятом решении. Список формируется на сутки с 20.00 сегодняшнего дня до 20.00 следующего, - уточняют в администрации Апатитов.

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