2020-04-03T17:35:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: три медработника Апатитско-Кировской ЦГБ могли заразиться коронавирусом

Из-за коронавируса закрыли два этажа апатитского корпуса больницы
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В больнице проходит обработка из-за карантина [снимок носит иллюстративный характер].В больнице проходит обработка из-за карантина [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Апатиты и Кировск сейчас лидируют по числу заболевших коронавирусом жителей. А все потому, что 31-летний житель Апатитов после возвращения из отпуска на Кубе не соблюдал самоизоляцию, хотя чувствовал себя плохо. После у него диагностировали COVID-19, также он уже заразил 9 человек, и эта цифра может вырасти в ближайшее время.

Часть заболевших проходят лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ (самого виновника заражения госпитализировали в Мурманск). И сейчас там ввели карантин.

- Два этажа апатитского корпуса городской больницы закрыты на карантин. Это связано с тем, что там получены три новых предположительно положительных теста на коронавирус у медработников. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, собирается эпидемиологический анамнез, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Устанавливается, контактировали ли медработники с больными коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в Мурманской области из-за коронавируса: все жители региона должны находиться на самоизоляции. В Мурманской области из-за коронавируса вводится карантин: что можно делать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жительница Никеля устроила флешмоб по пошиву многоразовых масок
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: три медработника Апатитско-Кировской ЦГБ могли заразиться коронавирусом
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля
Бизнесмена, скидывавшего мусор в реку в Североморске-3, оштрафовали и через суд обязать привести территорию в порядок
Водителю, сбившему насмерть пешехода под Североморском, грозит до пяти лет
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на кашляющих пассажиров общественного транспорта могут вызвать полицию
Выезд из Мурманска в период самоизоляции: кому можно и как осуществляется, открыта ли трасса "Кола"
В Международный день распространения информации об аутизме ледовый дворец спорта Мурманска стал синим
Депутат из Ревды, угрожавший расправой администратору паблика, ушел с поста директора ДК по собственному желанию
Из Санкт-Петербурга в Мурманск летом отправится первый двухэтажный поезд
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Абрам-Мысе работает парикмахерская, а в областном центре – мастера маникюра
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 3 апреля 2020: диагноз поставлен одному несовершеннолетнему, еще два ребенка - с предварительно подтвержденным диагнозом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Кировске «волонтеры» предлагали купить с рук продукты, а в Полярных Зорях неизвестные в штатском проверяют, соблюдается ли карантин
Мурманская область не попала в число регионов с риском повышенного возникновения лесных пожаров
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске: закрыты Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 45 ездовых собак из Оленегорска и Апатитов могут умереть голодной смертью
Работа школ, лицеев, гимназий во время режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области
Режим самоизоляции в Мурманске из-за коронавируса: выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Число заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 апреля 2020 года составило 15 человек
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жители Мурманской области скупают лимоны и имбирь
В Мурманской области будут судить 18-летнюю девушку, которая убила 94-летнего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны