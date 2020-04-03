Ситуация с коронавирусом в Мурманске: три медработника Апатитско-Кировской ЦГБ могли заразиться коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T17:35:47+03:00

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Апатиты и Кировск сейчас лидируют по числу заболевших коронавирусом жителей. А все потому, что 31-летний житель Апатитов после возвращения из отпуска на Кубе не соблюдал самоизоляцию, хотя чувствовал себя плохо. После у него диагностировали COVID-19, также он уже заразил 9 человек, и эта цифра может вырасти в ближайшее время.

Часть заболевших проходят лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ (самого виновника заражения госпитализировали в Мурманск). И сейчас там ввели карантин.

- Два этажа апатитского корпуса городской больницы закрыты на карантин. Это связано с тем, что там получены три новых предположительно положительных теста на коронавирус у медработников. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, собирается эпидемиологический анамнез, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Устанавливается, контактировали ли медработники с больными коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU