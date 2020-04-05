Нарушение домашнего режима самоизоляции в Мурманске: какие штрафы предусмотрены

Стало известно, чем теперь грозит несоблюдение режима самоизоляции в Мурманской области. Напомним, губернатор Андрей Чибис выступил с обращением с жителям заполярной столицы, где упомянул о вводимой с 6 апреля ответственности за пренебрежение мерами безопасности. Чтобы не нарваться на неприятные последствия, стоит сидеть дома.

Впрочем, о том, что это надо делать, говорили и ранее. Если человек не соблюдал карантин и заразил других, то это уже уголовная статья. Такую хотят возбудить против жителя Апатитов, который привез из отпуска на Кубе коронавирус и заразил как минимум 9 человек. Но все же четкого понимания, как будут наказывать за несоблюдение режима самоизоляции, у северян не было.

Как уточнили в оперативном штабе, в КоАП РФ введена новая статья 20.6.1, предусматривающая ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Следить за соблюдением правил будут сотрудники полиции. Режим самоизоляции будет действовать в Мурманской области до 30 апреля включительно.

Пока что выходить на улицу можно, чтобы вынести мусор, выгулять питомца, сходить в магазин (в близлежащий или гипермаркет) или обратиться в медучреждение. Также выходить в город разрешено сотрудникам тех компаний, который продолжают работать, несмотря на коронавирус. Сюда относятся продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, экстренные службы. Северянам разрешили гулять с детьми, но только на придомовой территории и только в присутствии одного родителя. Но если северяне вернулись из-за границы, то они смогут делать все вышеперечисленное только после 14-дневного карантина, когда из дома запрещено выходить.

Напомним: из-за коронавируса закрыли въезд в Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ура-Губу, Териберку, Ковдор. С 3 апреля к ним добавились Кандалакшский, Печенгский, Ловозерский и Терский районы.

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