Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд ограничили в Мончегорск, Ковдорский район, Териберку и Ура-Губу

30 Март 2020 2020-03-30T08:38:18+03:00

В Мончегорск, Ковдор, Териберку и Ура-Губу теперь без пропуска или прописки не попадешь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Несмотря на все предпринятые меры, коронавирус смог сделать в Мурманской области еще один шаг. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 выросло до пяти, правда, среди них есть и один выздоровевший, а также 18 северянам поставлен предварительно положительный диагноз. Вполне ожидаемо, что такая динамика дала толчок для принятия новых ограничений.

- По аналогии с Кировском и Апатитами с 12.00 30 марта ограничен въезд в Мончегорск, Ковдорский район и во избежание притока туристов, едущих к нам на весеннюю рыбалку, c 12.00 29 марта в Териберку и Ура-Губу. Я уже подписал соответствующее постановление, - сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

А это значит, что на въезде в перечисленные населенные пункты выставят КПП, сотрудники которого будут пропускать только по прописке или специальному пропуску за исключением экстренных и государственных служб, а также для исполнения договорных обязательств в интересах юридических лиц или ИП, работающих на территории этих муниципалитетов. Правда, при въезде в обязательном порядке придется пройти термометрию и, если медики выявят признаки ОРВИ, придется ехать в больницу.

Билеты на междугородние автобусы, кстати, будут продавать только по прописке.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: рейсы в Череповец и Архангельск отменены до 15 апреля. Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Мурманск из-за угрозы распространения опасной инфекции (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области, новости на 29 марта 2020 года: нулевого пациента выписали из больницы. 19-летнего жителя Ирландии, переболевшего коронавирусом в Мурманске, и попавших на обсервацию французских шахматистов отпустили домой (Подробности)

Нерабочая неделя в Мурманской области: все отели, гостиницы, санатории и турбазы закрыты. Из-за коронавируса правительство Мурманской области вводит новые ограничения (Подробности)

В Мурманской области не будут бороться с коронавирусом колокольным звоном. Северяне и так слышат его четыре раза в день (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса подросткам запретили собираться группами в торгово-развлекательных центрах. Молодежь уже испытала эти ограничения на себе (Подробности)

В Мурманской области волонтеры будут помогать пожилым людям, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса. Для этого в регионе формируется общественный штаб (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU