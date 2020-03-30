2020-03-30T08:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд ограничили в Мончегорск, Ковдорский район, Териберку и Ура-Губу

Еще четыре населенных пункта Мурманской области закрыли из-за выросшего числа заражений коронавирусом
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В Мончегорск, Ковдор, Териберку и Ура-Губу теперь без пропуска или прописки не попадешь.В Мончегорск, Ковдор, Териберку и Ура-Губу теперь без пропуска или прописки не попадешь.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Несмотря на все предпринятые меры, коронавирус смог сделать в Мурманской области еще один шаг. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 выросло до пяти, правда, среди них есть и один выздоровевший, а также 18 северянам поставлен предварительно положительный диагноз. Вполне ожидаемо, что такая динамика дала толчок для принятия новых ограничений.

- По аналогии с Кировском и Апатитами с 12.00 30 марта ограничен въезд в Мончегорск, Ковдорский район и во избежание притока туристов, едущих к нам на весеннюю рыбалку, c 12.00 29 марта в Териберку и Ура-Губу. Я уже подписал соответствующее постановление, - сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

А это значит, что на въезде в перечисленные населенные пункты выставят КПП, сотрудники которого будут пропускать только по прописке или специальному пропуску за исключением экстренных и государственных служб, а также для исполнения договорных обязательств в интересах юридических лиц или ИП, работающих на территории этих муниципалитетов. Правда, при въезде в обязательном порядке придется пройти термометрию и, если медики выявят признаки ОРВИ, придется ехать в больницу.

Билеты на междугородние автобусы, кстати, будут продавать только по прописке.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: рейсы в Череповец и Архангельск отменены до 15 апреля. Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Мурманск из-за угрозы распространения опасной инфекции (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области, новости на 29 марта 2020 года: нулевого пациента выписали из больницы. 19-летнего жителя Ирландии, переболевшего коронавирусом в Мурманске, и попавших на обсервацию французских шахматистов отпустили домой (Подробности)

Нерабочая неделя в Мурманской области: все отели, гостиницы, санатории и турбазы закрыты. Из-за коронавируса правительство Мурманской области вводит новые ограничения (Подробности)

В Мурманской области не будут бороться с коронавирусом колокольным звоном. Северяне и так слышат его четыре раза в день (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса подросткам запретили собираться группами в торгово-развлекательных центрах. Молодежь уже испытала эти ограничения на себе (Подробности)

В Мурманской области волонтеры будут помогать пожилым людям, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса. Для этого в регионе формируется общественный штаб (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Призываю воздержаться от посещения храмов!»
Можно ли выгуливать животных в Мурманской области в период самоизоляции
Пропуска в Мурманской области в период самоизоляции: кто может получить и где
Социальная дистанция в Мурманской области: какие существуют нормы и для чего она необходима
Жительницу Апатитов накажут за драку в кафе
Режим работы почты в Мурманской области в период самоизоляции: как и что будет работать
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Обращения в соцсетях о работе во время нерабочей неделе проверят прокуратура, минтруд и трудинспекция»
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд ограничили в Мончегорск, Ковдорский район, Териберку и Ура-Губу
Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер: "Надо начинать экстрадицию наших моряков из Кабо-Верде"
Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 29 марта 2020 года: 4 человека с подтвержденным диагнозом, 18 - с предварительно положительным
Коронавирус в Полярных Зорях. Новости на 29 марта 2020 года: на самоизоляции находятся 82 человека, у четверых оказались отрицательные анализы
По вечерам жителей Мурманска будут радовать дистанционными выступлениями поэты и писатели
Ночью в Териберке бушевал ураган
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: рейсы в Череповец и Архангельск отменены до 15 апреля
Жительницу Кировска посадили за неуплату алиментов на ребенка
Коронавирус в Мурманской области, новости на 29 марта 2020 года: нулевого пациента выписали из больницы
Под Никелем пробудился после зимней спячки медведь
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: на въезде в Апатиты и Кировск поставят КПП
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: священники призывают пожилых северян молиться дома и готовы выезжать к ним на дом на причастие
Коронавирус в Мурманской области. Новости на 28 марта 2020 года: 16 человек с предварительно положительным диагнозом, три с коронавирусом
Нерабочая неделя в Мурманской области: все отели, гостиницы, санатории и турбазы закрыты
Метель в Мурманской области: под Мончегорском столкнулись 5 и 8 машин, у Абрам-Мыса - 12
Управляющий Мурманским морским портом об обысках ФСБ: "Мне лично обвинение никто не предъявлял"