2020-03-29T23:48:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 29 марта 2020 года: 4 человека с подтвержденным диагнозом, 18 - с предварительно положительным

Общее количество зараженных коронавирусом в Мурманской области - пять человек
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области выросло число северян с предварительно положительным диагнозом.В Мурманской области выросло число северян с предварительно положительным диагнозом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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29 марта из больницы выписали 19-летнего жителя Ирландии, который стал нулевым пациентом с коронавирусом в Мурманской области. И эта хорошая новость омрачена последней статистикой от оперативного штаба при правительстве Мурманской области.

По данным на вечер 29 марта, общее число заболевших COVID-19 в регионе пять человек, четверо проходят лечение.

- Подтвердился диагноз у мужчины из Апатитов, который вернулся из туристической поездки с Кубы. Кроме того, из-за грубого нарушения режима самоизоляции он заразил другого жителя Апатитов, который ехал с ним в поезде. У него также подтвержден коронавирус. Также увеличилось число предварительно положительных анализов на CoViD-19 в Мурманской области. За сутки подозрение на коронавирус появилось еще у четырех человек. Три случая зафиксированы в Кировско-Апатитском районе, один — в Мурманске. Все они госпитализированы. Проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика выглядит так: 18 предварительно положительных результатов на коронавирус, 8 человек госпитализированы за прошедшие сутки, 80 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 68 человек находятся на обсервации, 1412 человек находятся на самоизоляции, 44 человека сняты с обсервации.

Напомним: из-за "кубинца" в Апатитах и Кировске введен карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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