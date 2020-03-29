Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 29 марта 2020 года: 4 человека с подтвержденным диагнозом, 18 - с предварительно положительным

29 Март 2020 2020-03-29T23:48:13+03:00

Общее количество зараженных коронавирусом в Мурманской области - пять человек

Изменить размер текста: A A

29 марта из больницы выписали 19-летнего жителя Ирландии, который стал нулевым пациентом с коронавирусом в Мурманской области. И эта хорошая новость омрачена последней статистикой от оперативного штаба при правительстве Мурманской области.

По данным на вечер 29 марта, общее число заболевших COVID-19 в регионе пять человек, четверо проходят лечение.

- Подтвердился диагноз у мужчины из Апатитов, который вернулся из туристической поездки с Кубы. Кроме того, из-за грубого нарушения режима самоизоляции он заразил другого жителя Апатитов, который ехал с ним в поезде. У него также подтвержден коронавирус. Также увеличилось число предварительно положительных анализов на CoViD-19 в Мурманской области. За сутки подозрение на коронавирус появилось еще у четырех человек. Три случая зафиксированы в Кировско-Апатитском районе, один — в Мурманске. Все они госпитализированы. Проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика выглядит так: 18 предварительно положительных результатов на коронавирус, 8 человек госпитализированы за прошедшие сутки, 80 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 68 человек находятся на обсервации, 1412 человек находятся на самоизоляции, 44 человека сняты с обсервации.

Напомним: из-за "кубинца" в Апатитах и Кировске введен карантин.

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: рейсы в Череповец и Архангельск отменены до 15 апреля. Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Мурманск из-за угрозы распространения опасной инфекции (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области, новости на 29 марта 2020 года: нулевого пациента выписали из больницы. 19-летнего жителя Ирландии, переболевшего коронавирусом в Мурманске, и попавших на обсервацию французских шахматистов отпустили домой (Подробности)

Нерабочая неделя в Мурманской области: все отели, гостиницы, санатории и турбазы закрыты. Из-за коронавируса правительство Мурманской области вводит новые ограничения (Подробности)

В Мурманской области не будут бороться с коронавирусом колокольным звоном. Северяне и так слышат его четыре раза в день (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса подросткам запретили собираться группами в торгово-развлекательных центрах. Молодежь уже испытала эти ограничения на себе (Подробности)

В Мурманской области волонтеры будут помогать пожилым людям, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса. Для этого в регионе формируется общественный штаб (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU