Карантин в Апатитах и Кировске из-за коронавируса: Выезд из городов ограничен, а уехать можно только атвотранпортом и по специальному разрешению

Когда только в Апатитах произошла вспышка коронавируса и город вместе с соседним Кировском закрыли, многие северяне говорили, что приняты лишь полумеры. Напомним: 31-летний мужчина, вернувшись после отдыха на Кубе, неделю ходил на работу и гулял по развлекательным заведениям, наплевав на режим самоизоляции. Итог печален: COVID-19 заражены минимум 9 человек из его окружения. К сожалению, на днях ситуация усугубилась – два этажа апатитского корпуса метстнйо больницы закрыты на карантин, а трем медработникам поставлены предварительные диагнозы.

- С 12.00 5 апреля до 24.00 18 апреля ограничен въезд в Апатиты и Кировск, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.

Въехать в населенные пункты можно будет по постоянной или временной регистрации. Также проезд в обе стороны разрешен экстренным и государственным службам и тем, кто исполняет обязательства по договорам с юрлицами, гражданами или индивидуальными предпринимателями. При условии обязательного прохождения термометрии.

- Во всех остальных случаях выезд из Кировска и Апатитов возможен только по разрешительному документу от главы администрации города. Перечень оснований устанавливается руководством муниципалитетов, - отмечают в оперативном штабе.

Сойти с поезда на станции в Апатитах также можно только по прописке. При этом необходимо будет оповестить Роспотребнадзор о своем возвращении домой, рассказать специалистам о том, где и сколько времени вы были и уйти на 14-дневную самоизоляцию. А вот уехать из Апатитов ни поездом, ни самолетом теперь невозможно. Аэропорт закрыт, а посадка на поезда на станции больше не производится. Остается только автобус!

- С 00.00 6 апреля до особого указания для получения допуска к работе вахтовики, приехавшие из-за пределов Мурманской области, должны пройти по прибытии 14-дневный карантин в обсерваторах, развернутых работодателем, без права трудовой деятельности, и получить отрицательный результат лабораторного исследования на CoViD-19, - отмечают в оперативном штабе региона.

Кроме того, на период действия карантина в Апатитах и Кировске приостанавливается работа детских садо, а общественные места и места скопления людей будут дезинфицировать.

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