Бизнесмена, скидывавшего мусор в реку в Североморске-3, оштрафовали и через суд обязать привести территорию в порядок

3 Апр 2020 2020-04-03T17:18:18+03:00

То, что зимой сваливали КамАЗами, по весне придется убрать. Фото: Межрайонная природоохранная прокуратура Мурманской области

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Не так-то просто в современном мире безнаказанно замусорить территорию. Именно неравнодушие жителей Североморска-3 позволило спасти реку Среднюю от загрязнения.

Местные жители сняли на видео, как строительный мусор целыми КамАЗами скидывают в реку Средняя, в которой водится рыба, в том числе и лососевые. Инцидент произошел перед домом №10 по улице Тимура Апакидзе в Североморске-3, а виновные в нем не остались безнаказанными.

- Виновное лицо привлечено к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП РФ: невыполнение обязанностью по учету отходов, нарушение правил охраны среды обитания животного мира и нарушение специального режима прибрежной полосы. Штрафы оплачены в полном объеме, - сообщает межрайонная природоохранная прокуратура Мурманской области.

Кроме того, суд обязал бизнесмена освободить акваторию реки Средней от строительных отходов. Выполнение этих работ находится на контроле у прокуратуры.

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