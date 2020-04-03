2020-04-03T17:18:18+03:00
Происшествия

Бизнесмена, скидывавшего мусор в реку в Североморске-3, оштрафовали и через суд обязать привести территорию в порядок

Выгрузку "КамАЗов" с отходами местные жители сняли на видео
Елена МОЛОДЦОВА
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То, что зимой сваливали КамАЗами, по весне придется убрать. Фото: Межрайонная природоохранная прокуратура Мурманской областиТо, что зимой сваливали КамАЗами, по весне придется убрать. Фото: Межрайонная природоохранная прокуратура Мурманской области
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Не так-то просто в современном мире безнаказанно замусорить территорию. Именно неравнодушие жителей Североморска-3 позволило спасти реку Среднюю от загрязнения.

Местные жители сняли на видео, как строительный мусор целыми КамАЗами скидывают в реку Средняя, в которой водится рыба, в том числе и лососевые. Инцидент произошел перед домом №10 по улице Тимура Апакидзе в Североморске-3, а виновные в нем не остались безнаказанными.

- Виновное лицо привлечено к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП РФ: невыполнение обязанностью по учету отходов, нарушение правил охраны среды обитания животного мира и нарушение специального режима прибрежной полосы. Штрафы оплачены в полном объеме, - сообщает межрайонная природоохранная прокуратура Мурманской области.

Кроме того, суд обязал бизнесмена освободить акваторию реки Средней от строительных отходов. Выполнение этих работ находится на контроле у прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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