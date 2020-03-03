Ученые обнаружили в Семеновском озере Мурманска экстремально высокий уровень загрязнения

3 Март 2020 2020-03-03T18:31:02+03:00

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Семеновское озеро уже еле-еле дышит и скоро начнет кашлять от накопившихся в нем за многие годы тяжелых металлов и бытовых отходов. Ученые из Института проблем промышленной экологии Севера вместе с сотрудниками Кольского научного центра РАН провели отбор воды и донных отложений сего водоема. Результаты оказались неутешительными.

- В воде городского озера отмечается самое большое содержание железа и марганца по сравнению с другими водоемами региона. Например, по марганцу, который входит в список тяжелых металлов, выявлены почти двадцатикратные превышения среднего содержанием этого элемента в озерах Мурманской области. На дне озера «солирует» другой тяжелый металл – ванадий, который поступает туда с выбросами ТЭЦ, работающей на мазуте. За годы работы предприятия в осадках водоема скопился почти 20-сантиметровый слой этого элемента. Кроме этого, озеро загрязнено никелем, медью, цинком, кадмием, свинцом и сурьмой, - сообщают в пресс-службе Кольского научного центра РАН.

По словам специалистов, Семеновское озеро – водоем с экстремально высоким уровнем загрязнения. Улучшению ситуации также не способствуют горожане, которые очень часто мусорят у его берегов. Ученые-лимнологи постоянно обнаруживают частички бытовых отходов в пробах донных отложений.

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ИСТОЧНИК KP.RU