2020-04-04T23:24:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 5 апреля 2020 года: 15 заболевших, 37 человек - с предварительно положительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 5 апреля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманскую область завезли 300 тысяч медицинских масок.В Мурманскую область завезли 300 тысяч медицинских масок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области представил последние данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.

К счастью, число заболевших за сутки не изменилось - 15 человек (1 уже вылечился). А вот северян с предварительно положительным диагнозом стало больше на 11 человек (5 в Кировске, четыре в Апатитах, один в Мурманске и один в Снежногорске) - их уже 37, в том числе два несовершеннолетних. 98 жителей региона находятся на обсервации, 11 с нее сняты. 1296 северян - на самоизоляции.

Напомним: второй корпус Апатитско-Кировской больницы закрыт на карантин, так как три медработника могли заразиться коронавирусом. Меж тем другие врачи переводят консультации в режим онлайн, чтобы северяне меньше ходили в поликлиники и не рисковали своим здоровьем. Еще одну консультацию провели те, кто отвечает за чистоту вокруг: жителям региона рассказали, как правильно выкидывать мусор - речь идет о медицинских масках, перчатках и т.д.

Хорошая новость - в Заполярье по распоряжению Минпромторга завезли первую партию медицинских масок в размере 300 тысяч единиц. Северян призвали не скупать их массово.

В оперативном штабе при правительстве региона сообщили, что поездки на дачу возможны только в тех случаях, если так проходит самоизоляция. Также в регионе продолжают через суд добиваться изоляции северян с подозрением на COVID-19 - таких дел в режиме онлайн рассмотрели уже четыре.

Из-за коронавируса и снижения пассажиропотока в Заполярье отменили электрички.

А те, кто заскучал во время нерабочего месяца. могут поучаствовать в акции по созданию документального фильма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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