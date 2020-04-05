Можно ли выходить на рыбалку во время режима обязательной самоизоляции в Мурманске

5 Апр 2020 2020-04-05T11:06:11+03:00

В этом году мойвенная и тресковая путина пройдут мимо заполярных рыбаков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальная информация - можно ли ездить на рыбалку в Мурманске в период обязательно самоизоляции

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Первыми задались вопросом, а можно ли выходить в море, чтобы удить рыбку, жители Териберки. Еще бы! Для многих из них морская рыбалка – это средство к существованию, а в апреле начинается мойвенная и тресковая путина. Но в этом году, кажется, популяции этой любимой северянами рыбки, ничего угрожать не будет – всех рыбаков запер на земле великий и ужасный коронавирус.

- В целях ограничения случаев распространения коронавирусной инфекции проработайте с органами государственной власти вопрос о закрытии любительского рыболовства, - такой документ за подписью начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталия Молокова разошелся по всем регионам страны.

Принятые решения необходимо предоставить до 15.00 6 апреля. Мурманская область, по традиции, справилось гораздо раньше. В правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением правительства Мурманской области, этот вопрос четко прописан.

- Гражданам запрещено использование маломерных судов на водных объектах Мурманской области, - говорится в документе.

Кроме того, запрещается сходить на берег членам экипажей всех судов, прибывших из заграницы в порты Мурманск и Кандалакша.

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