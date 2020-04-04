Можно ли ездить на дачу в Мурманске в период самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T22:42:16+03:00

На дачу северянам ездить можно, но только на длительную самоизоляцию. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Официальная информация - можно ли ездить на дачу в Мурманске в период обязательно самоизоляции

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С 30 марта на улицах городов Мурманской области стало значительно меньше народа. А все потому, что правительство региона объявило режим обязательно самоизоляции для жителей всех возрастов.

Причин выйти из дома дали всего шесть: выгулять собаку, сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выкинуть мусор, получить неотложную медицинскую помощь, съездить на работу и в область по работе.

Вот и сидят многие северяне, особенно пожилые, в четырех стенах, с грустью глядя в окно, за которым светит солнце. И задаются вопросом: если гулять нельзя, то хоть на дачу-то можно?

В постановлении главы региона о самоизоляции прописано, что проходить ее можно хоть в квартире, хоть на даче.

- Самоизоляция - период длительного пребывания в доме, квартире или на даче. Поездки на дачу не входят в перечень разрешенных мер, если речь идет о краткосрочном пребывании там. Постоянный и непрерывный режим самоизоляции на даче допускается, - уточнили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

К тому же у некоторых северян дачи находятся в городах, в которые сейчас из-за коронавируса закрыт въезд. Например, если у жителя Мурманска дача находится под Кандалакшей, то попасть он на нее сможет, только если у него есть местная прописка.

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