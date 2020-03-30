Причины выхода из квартиры в Мурманской области во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

30 Март 2020 2020-03-30T17:47:19+03:00

Выходить из дома можно, но в случае крайней необходимости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Мурманской области четко обозначил в постановлении, в каком случае северяне могут отлучаться из дома во время режима самоизоляции

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Запереться на семь замков и просидеть дома десять дней из-за угрозы коронавируса не каждому под силу. В конце концов, продукты имеют свойство заканчиваться, мусор накапливаться, да и далеко не все северяне могут отказать себе в удовольствии работать.

В Мурманской области уже введен режим самоизоляции с 12.00 30 марта до 24.00 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а заодно перечислил, в каких случаях северяне могут покидать свои квартиры.

6 уважительных причин выйти из самоизоляции

1. Обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной угрозы жизни и здоровью.

2. Поездка на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением губернатора Мурманской области.

3. Поездки по Кольскому полуострову, связанные с работой, не приостановленной в соответствии с постановление губернатора Мурманской области.

4. Поход или поездка в ближайший магазин, аптеку или поликлинику.

5. Выгул домашних животных в 100 метрах от дома

6. Вынос мусора.

А вот праздные поездки за пределы Мурманской области следует отменить, а также необходимо проследить, чтобы ваши дети не покидали пределов населенного пункта. Также необходимо воздержаться от посещения религиозных объектов. К слову, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан уже призвал прихожан сосредоточиться на домашней молитве и не посещать храмы.

Что грозит тем, кто решит нарушить данные главой региона рекомендации?

Пока ничего кроме доброжелательной профилактической беседы сотрудника полиции, который может попасться вам на пути. Однако если ситуация с коронавирусом усугубится, то власти могут пойти и на более решительные меры и начать наказывать нарушителей режима самоизоляции рублем. За намеренное заражение последует уголовная ответственность.

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