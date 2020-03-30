Карантин в Мурманской области из-за коронавируса: все жители региона должны находиться на самоизоляции

Вслед за Москвой Мурманская область ввела карантин из-за коронавируса. Напомним: в столице болезнь распространяется слишком быстро, а жители златоглавой не проявили сознательности и восприняли нерабочую неделю как время для шашлыков, выезда на природу и отдыха в других городах. Поэтому распоряжением главы города и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом введен всеобщий режим самоизоляции.

В Мурманской области то же самое. По данным на 29 марта, у нас 18 человек с предварительно подтвержденным диагнозом, пять заболевших (один выписан), 1412 человек на самоизоляции и 68 - на обсервации. Чтобы остановить коронавирус, губернатор Заполярья Андрей Чибис решил, что всем северянам лучше посидеть дома.

- С 12.00 30 марта режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья, - сообщил Андрей Владимирович.

В оперативном штабе при правительстве региона разъяснили, что можно делать во время самоизоляции:

— выход на работу (если работодатель не перешел на дистанционный режим);

— поход за продуктами и лекарствами в ближайшие магазин и аптеку;

— вынос мусора;

— обращение в больницу за экстренной помощью (при наличии угрозы жизни и здоровью);

— выгул домашних животных на расстояние не более 100 метров от дома.

Гражданам, вышедшим на улицу, нужно стараться соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра. Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы.

Напомним: из-за коронавируса введен карантин в Апатитах и Кировске, также закрыты Мончегорск, Ура-Губа, Териберка и Ковдор. В части этих муниципалитетов находится промышленность, поэтому ограничение на въезд должно снизить риск, что заболеют работники ГОКов и т. п. площадок. А в Ура-Губу и Териберку решили не пускать потому, что эти населенные пункты привлекают туристов, которые могут привезти сюда болезнь.

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