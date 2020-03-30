2020-03-30T11:56:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли выгуливать животных в Мурманской области в период самоизоляции

Стало известно, как погулять с питомцем во время обязательной из-за коронавируса самоизоляции в Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
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Выгуливать можно, только осторожно.Выгуливать можно, только осторожно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Меры безопасности, вызванные угрозой распространения коронавируса, в Мурманской области усилились с 30 марта. С этого дня сидеть дома придется всем, чтобы не подхватить заразу. Тут уж ничего не попишешь. Выходить на улицу можно только по особой нужде – купить необходимые продукты и лекарства, вынести мусор или обратиться в больницу при угрозе жизни и здоровью. Также разрешено покидать дом тем, кто все еще ходит на работу.

А что делать, если у тебя живет четвероногий друг, который никак не может обходиться без свежего воздуха? Котам и в квартире хорошо, а вот собакам не терпится на прогулку. К счастью, выгулять питомца вполне возможно. Можно заодно и мусор с собой прихватить.

- Выгул домашних животных разрешен, но на расстоянии не более 100 метров от дома. Северянам, вышедшим на улицу, нужно стараться соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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