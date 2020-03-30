2020-03-30T12:28:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Призываю воздержаться от посещения храмов!»

Прихожанам нужно сосредоточиться на домашней молитве, а мор от региона будет отгонять колокольный звон
Елена МОЛОДЦОВА
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Митрополит призвал прихожан молиться дома.Митрополит призвал прихожан молиться дома.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Мурманская область переходит на режим самоизоляции, а, значит, что на улицу стоит выходить только в случае крайней необходимости. И посещение церкви в этот перечень, увы, не входит.

- Призываю в ближайшее время воздержаться от посещения храмов и сосредоточится на домашней молитве! Настоятельно рекомендую отнестись к этому с пониманием и полной ответственностью, оказав тем самым всемирную помощь в недопущении развития катастрофической ситуации, которая наблюдается в эти дни в христианских странах Европы, - обратился к прихожанам митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Однако службы в самих храмах будут идти по расписанию, в которых особое место будет отведено молитве о недопущении мора. Тем не менее, причащаться следует на дому.

- Во всех храмах епархии продолжится колокольный звон в 14.00 во отогнание морового поветрия и призывом всех на одновременную «молитву по соглашению», - говорит владыка Митрофан. - Будем внимательно следить за развитием ситуации и своевременно реагировать на нее! Да укрепит нас всех Господь к исполнению данного благословения, дабы увидеть результаты нашего усердия, и возрадоваться Славному Христову Воскресению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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