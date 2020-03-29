Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: священники призывают пожилых северян молиться дома и готовы выезжать к ним на дом на причастие

29 Март 2020 2020-03-29T10:21:20+03:00

Ежедневно в 14.00 во всех храмах Кольского полуострова будет читаться специальная молитва

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Единственный способ спастись от страшной коронавирусной инфекции – бороться с ней всем миром, при этом неукоснительно соблюдая ограничительные меры, введенные властями. Напомним: на исходе 28 марта стало известно, что в Мурманской области количество заболевших увеличилось до трех, а количество северян с предварительно положительным диагнозом – до 16. Усилили меры безопасности и в православных церквях Заполярья.

- Священники предлагают прихожанам старше 65 лет не посещать храмы, а молиться дома. Записки о здравии и упокоении теперь можно оставить по телефону, а при необходимости батюшки выедут на причастие к ним домой, - рассказывает пресс-секретарь Митрополита Мурманского и Мончегорского Павел Кондратьев.

Кроме того, во время богослужений святыни дезинфицируют, уже введен особый порядок проведения церковных таинств, а также действует ограничение на посещение служб в 50 человек. В качестве особой меры духовного противостояния коронавирусу в храмах Мурманской области ежедневно в 14.00 будет читаться особая молитва, которую уже ни один век используют во время страшных эпидемий. Призывать на противовирусную молитву будет колокольный звон. Тест молитвы опубликован на официальном сайте митрополии.

- Мы находимся в полном контакте с руководством области и муниципалитетов, и имеем с ними полное взаимопонимание. Дальше мы собираемся действовать в соответствии с тем, как будет развиваться ситуация и принимать адекватные меры. На данный момент храмы открыты, - сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

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