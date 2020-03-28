2020-03-28T23:39:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области, новости на 28 марта 2020 года: 16 человек с предварительно положительным диагнозов, три с коронавирусом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Мурманской области на 28 марта 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области уже три человека с коронавирусом.В Мурманской области уже три человека с коронавирусом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мурманской области ухудшилась обстановка с коронавирусом.

По данным оперативного штаба на вечер 28 марта, в регионе три человека с подтвержденным диагнозом: это 19-летний житель Ирландии, апатитчанин и жительница Мончегорска.

Также у 16 северян - предварительно положительных результатов на коронавирус, 11 человек госпитализированы за прошедшие сутки, 77 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 135 человек находятся на обсервации, 1464 человека находятся на самоизоляции, 1 человек снят с обсервации.

Из-за неблагоприятной обстановки Апатиты и Кировск закрыты с 29 марта по 11 апреля - въехать в эти города можно будет только по прописке.

Напомним, что последним распоряжением губернатора Мурманской области в регионе приостановлена работа всех отелей, гостиниц, санаториев, пансионатов и хостелов. При этом могут использоваться как обсерваторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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