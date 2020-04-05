2020-04-05T11:09:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли гулять с ребенком во время режима обязательной самоизоляции в Мурманске

Официальная информация – можно ли гулять с ребенком в Мурманске в период режима обязательной самоизоляции
Елена МОЛОДЦОВА
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Гулять с детьми можно, но только около дома.Гулять с детьми можно, но только около дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Эх, как же на прогулку хочется! – вздыхает четырехлетний ребенок, с тоской глядя на залитую солнцем улицу.

Пожалуй, больше всего от бесконечного сидения дома страдают дети. Им некуда выплеснуть свою неиссякаемую энергию, да и растущий организм нуждается в свежем воздухе. Тем более, что солнце и легкое дыхание приближающейся весны так и манят на улицу.

Что ж, мамы и папы радуйтесь! Режим обязательной самоизоляции позволяет выходить на прогулки с детьми. Но ограничения все же есть.

В утвержденных постановлением правительства Мурманской области правилах поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции расширен перечень причин, по которых можно покидать свои дома. И одна из них – прогулка с ребенком. Правда, ребята дошкольного и младшего школьного возраста могут гулять только на придомовой территории и в сопровождении лишь одного из родителей с соблюдением дистанции от других людей не менее одного метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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