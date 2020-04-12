Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в десятку по количеству заболевших среди российских регионов

12 Апр 2020 2020-04-12T14:56:59+03:00

А по числу подтвержденных случаев COVID-19 за одни сутки Заполярье поднялось на 4-е место

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Статистика по коронавирусу в Мурманской области на 12 апреля совсем не утешает, ведь за сутки в регионе число зараженных опасной инфекцией увеличилось с 67 до 128. За один день диагноз подтвердился еще у 61 человека.

После таких данных кольский край поднялся аж на 4 место по количеству зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом среди российских регионов за последние сутки, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Мурманская область вошла в топ-5 по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки. Фото: vk.com/stopcoronavirusrf

По общему количеству зараженных COVID-19 за все время Мурманская область перепрыгнула с 11 места на 9-е. Лидирующие позиции остались у той же Москвы и Московской области (11518 случаев в совокупности). От них не отстает Санкт-Петербург (557 заболевших). Затем идет Республика Коми (208 заболевших), а закрывает несчастливую пятерку Нижегородская область (194 заболевших).

Больше всего на сегодняшний день повезло Магаданской области, где заражен всего один человек и Республике Карелия, где подтверждено лишь два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU