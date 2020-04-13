2020-04-12T22:51:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 13 апреля 2020 года: 128 заболевших, 105 человек с предварительно положительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 13 апреля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области уже 128 заболевших коронавирусом.В Мурманской области уже 128 заболевших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области представил последнюю информацию по ситуации с коронавирусом в регионе.

За сутки число заболевших увеличилось на 61 человек, и теперь в Заполярье 128 заболевших. Большая их часть - 79 человек - в Кольском районе. На втором месте по числу зараженных COVID-19 - в Апатитах и Кировске (27 человек), 7 в Мурманске, 6 - в ЗАТО Александровск, 5 - в Печенгском районе, 2 - в Мончегорске, по одному в Североморске и Кандалакше. Отметим, что Кандалакша дебютировала в списке городов, ранее здесь был только предварительно положительный диагноз. По числу заболевших за сутки Заполярье оказалось на четвертом месте по стране.

10 человек уже прошли лечение и выписались из больниц, 118 еще находятся под наблюдением врачей. Еще 105 человек в Мурманской области ждут результаты второго анализа, т.к. имеют предварительно положительный диагноз. На обсервации находятся 300 человек, 13 сняты с нее.

Из-за резкого увеличения числа больных коронавирусом в Кольском районе, в Междуречье введен режим ЧС. Под особое наблюдение взята стройка в Белокоменке - именно здесь выявили рабочих подрядных организаций, которые заболели COVID-19. В Междуречье хотят построить мобильный госпиталь, хотя глава региона Андрей Чибис сообщил, что окончательное решение еще не принято.

Коронавирус меняет планы всех россиян. В Кандалакше, например, прошел Крестный ход на автомобилях, а верующих в Заполярье просят не ходить пока на кладбища.

Супруга губернатора Евгения Чибис запустила акцию #СеверСпасибоВрачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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