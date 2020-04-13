Пик заболеваемости коронавирусом в Мурманске: прогнозы и мнение руководства региона

13 Апр 2020 2020-04-13T09:41:07+03:00

Андрей Чибис дал прогноз на развитие ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в ближайшее время

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Оглядываясь на европейские страны и придирчиво изучая статистику заболеваемости коронавирусом в России и Мурманской области, северяне гадают: самое страшное уже наступило или все еще впереди.

Напомним: согласно последней статистике оперативного штаба Мурманской области, в регионе новый опасным вирусом заразилось 128 человек, 10 из них выздоровели, а еще 105 северянам поставлен предварительный диагноз. Что ждать жителям Кольского полуострова завтра?

- Мурманская область, как и вся страна, еще не вошла в пик эпидемии коронавируса. Это значит, что, несмотря на принимаемые меры, количество заболевших COVID-19 будет пока расти, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – На сегодняшний день локализован очаг в Апатитско-Кировской агломерации. Однако вирус быстро распространяется.

Тем не менее, чтобы сдержать ускорившийся шаг коронавируса по Кольскому полуострову глава региона с 14 апреля ограничил выезд из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь, а здравоохранение Мурманской области продолжает готовиться к самому плохому сценарию развития ситуации.

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