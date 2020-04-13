2020-04-13T09:41:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Мурманске: прогнозы и мнение руководства региона

Губернатор Мурманской области рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в ближайшее время
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Андрей Чибис дал прогноз на развитие ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис дал прогноз на развитие ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Оглядываясь на европейские страны и придирчиво изучая статистику заболеваемости коронавирусом в России и Мурманской области, северяне гадают: самое страшное уже наступило или все еще впереди.

Напомним: согласно последней статистике оперативного штаба Мурманской области, в регионе новый опасным вирусом заразилось 128 человек, 10 из них выздоровели, а еще 105 северянам поставлен предварительный диагноз. Что ждать жителям Кольского полуострова завтра?

- Мурманская область, как и вся страна, еще не вошла в пик эпидемии коронавируса. Это значит, что, несмотря на принимаемые меры, количество заболевших COVID-19 будет пока расти, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – На сегодняшний день локализован очаг в Апатитско-Кировской агломерации. Однако вирус быстро распространяется.

Тем не менее, чтобы сдержать ускорившийся шаг коронавируса по Кольскому полуострову глава региона с 14 апреля ограничил выезд из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь, а здравоохранение Мурманской области продолжает готовиться к самому плохому сценарию развития ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в десятку по количеству заболевших среди российских регионов. А по числу подтвержденных случаев COVID-19 за одни сутки Заполярье поднялось на 4-е место: (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как работают салоны ритуальных услуг. Можно ли организовать похороны в Мурманске, какие меры нужно соблюдать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Микробизнес может получить субсидию на выплату зарплат»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: МЧС России отправило в Междуречье врачей и оборудование для мобильного госпиталя
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Только одна пациентка с коронавирусом в тяжелом состоянии находится в реанимации»
Шашлык не при чем: Пожар в девятиэтажке в Мурманске случился из-за непотушенного окурка
14-дневная изоляция в Мурманске для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга: как будет работать
Жители Мурманска решили пожарить шашлык на балконе и устроили пожар на четыре этажа
Пик заболеваемости коронавирусом в Мурманске: прогнозы и мнение руководства региона
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 13 апреля 2020 года: больше всего заболевших по-прежнему в Кольском районе
Можно ли ходить на кладбище во время режима обязательной самоизоляции в Мурманске?
В Кандалакше прошел Крестный ход на автомобилях
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в десятку по количеству заболевших среди российских регионов
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: супруга губернатора Мурманской области запустила акцию #СеверСпасибоВрачам
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: врачей, которые лечили умершую пациентку с предварительно положительным диагнозом, проверили на коронавирус
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Окончательное решение о строительстве мобильного госпиталя еще не принято"
Под Мурманском на Ленинградке произошло смертельное ДТП
В Мурманске и области еще четыре человека вылечились от коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Кольском районе появится мобильный госпиталь
Еще один человек в Мурманской области излечился от коронавируса
В Мурманской области - дефицит донорской крови
В Мурманской области откроют Центр развития кинопроизводства
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 11 апреля 2020 года: больше всего заболевших - в Кольском районе
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Полицейские провели профилактический рейд по соблюдению самоизоляции в спорткомплексе «Снежинка»
В Мурманске 25 щенков закрыли в подвале дома, чтобы отдать под отлов
Мурманские пожарные сняли клип о борьбе с коронавирусом на песню Little Big
Жители Мурманска помогли полицейским поймать вора